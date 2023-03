Menikmati Promo Kemilau Ramadan di Grand Edge Hotel Semarang

Bisnis.com, SEMARANG — Grand Edge Hotel Semarang menawarkan paket buka puasa bersama bertajuk “Kemilau Ramadan”. Tersedia aneka pilihan makanan yang disajikan secara live cooking, dengan menu andalan yaitu Nasi Kabsah khas Timur Tengah.

Paket Buka Puasa all you can eat di Grand Edge Hotel dibanderol dengan harga Rp143.000 nett per orang, dengan tambahan promo bayar 10 pax gratis 1 pax. Promo ini tersedia pada 23 Maret hingga 20 April 2023.

Para pengunjung dapat menikmati aneka hidangan takjil, makanan pembuka, makanan utama, sampai hidangan penutup. Momen berbuka puasa semakin semarak dengan sajian live music dari Bleusky Resto & Skybar.

Ravi Hariana, Hotel Manager Grand Edge Hotel Semarang, mengatakan bahwa untuk melengkapi acara berbuka puasa, terdapat lantunan adzan yang dikumandangkan secara langsung untuk menandai waktu berbuka puasa.

“Yang tidak kalah istimewa di Grand Edge Hotel ada live bedug dan adzan setiap hari yang dilakukan oleh staff kami sebagai penanda berbuka, dan doorprize menarik bagi para tamu,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (31/3/2023).

Selain paket Bukber, Grand Edge Hotel Semarang juga mengeluarkan promo untuk menginap. Dengan membayar Rp618.000 nett, tamu bisa menginap di kamar Deluxe termasuk sarapan pagi atau sahur untuk 2 orang dan paket buka puasa bersama untuk 1 orang.

Reservasi dan informasi mengenai paket promo selama Ramadan dapat dilakukan melalui telepon di 024 86010888 atau bisa DM melalui Instagram @grandedgehotel.

