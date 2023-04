Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris Hadirkan Promo Lebaran

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris menghadirkan promo khusus Lebaran berupa paket Halalbihalal dan paket promo kamar.

Mino, Food and Beverage Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris, mengatakan bahwa promo lebaran ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjamu tamu dan keluarga selama periode libur dan mudik.

"Tahun ini kami menghadirkan Ketupat lebaran dan Halalbihalal Package yang dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin bersantap santai dengan makanan khas lebaran bersama tamu dan keluarga di hotel bintang empat," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (14/4/2023).

Paket Ketupat Lebaran hadir pada hari pertama dan kedua lebaran, ditawarkan dengan harga Rp150.000 nett per pax.

Pada hari pertama lebaran, paket Ketupat Lebaran tersedia pada jam makan siang dan makan malam. Kemudian, pada hari kedua lebaran, paket itu dapat dinikmati hanya pada jam makan siang.

Adapun, menu yang disajikan dalam paket Ketupat Lebaran pada jam makan siang adalah opor ayam, rendang daging kentang, sambal gorenng ati, nasi briyani, chicken shawarma, lontong satur, martabak, gorengan dan es campur.

Menu Ketupat Lebaran yang hadir pada jam makan malam meliputi kari ayam, semur daging, sate ayam, soto lamongan, kolak dan soft ice cream.

Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris juga menyediakan Halalbihalal Package dengan harga Rp150.000 nett per pax. Paket ini tersedia pada periode 24 April hingga 31 Mei 2023.

Menu yang ditawarkan dalam paket halalbilahalal beragam, di antaranya adalah soto betawi, opor ayam, lontong sayur, martabak, chicken shawarma, martabak, es c ampur, dan soft ice cream. Beragam menu tersebut dapat dinikmati di area restoran maupun di area tropical pool side.

Untuk promo kamar selama periode Lebaran, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris menghadirkan paket promo dengan harga mulai Rp1.228.000 nett per kamar dengan fasilitas tambahan gratis 2 tiket masuk Gembira Loka Zoo, VIP set up dengan coklat praline, dan diskon 15% untuk layanan spa.

Promo ini berlaku hingga 30 April 2023. Informasi dan pemesanan dapat dilakukan melalui telepon 0274 580930 atau 081328741448.

