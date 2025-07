Aston Inn Pandanaran Semarang Raih Juara Nexa Corporate Mini Soccer

Bisnis.com, SEMARANG — Tim Sepak Bola Aston Inn Pandanaran Semarang meraih juara pertama dalam ajang Nexa Corporate Mini Soccer “Fire Up The Field” Tournament 2025, yang berlangsung di Kick Off Arena, Bukit Candi Golf, Semarang.

Turnamen bergengsi yang dimulai sejak 16 Mei hingga 13 Juli 2025 ini diikuti oleh 32 tim dari berbagai hotel dan korporasi. Aston Inn Pandanaran Semarang tergabung dalam grup B bersama @HOM Simpang Lima, Louise Kenne Simpang Lima, dan PT Mulia Inti Pangan.

Perjalanan tim Aston Inn Pandanaran Semarang menuju podium juara penuh perjuangan. Setelah berhasil menjadi Juara Grup B, tim melaju ke babak 16 besar dan menang telak atas Hotel Dafam dengan skor 7–1. Di babak perempat final, mereka menghadapi perlawanan sengit dari SMC Telogorejo, namun berhasil unggul tipis dengan skor 2–1.

Laga semifinal mempertemukan Aston Inn Pandanaran Semarang dengan PO Hotel. Permainan solid membawa kemenangan 4–1 dan mengantar tim ke babak final melawan tim tangguh Trans Semarang.

Final berlangsung ketat. Kedua tim bermain imbang 1–1 hingga waktu normal berakhir. Di momen menegangkan adu penalti, dukungan dan arahan langsung dari General Manager sekaligus Head Coach, Ibnoe Ichwan Chambali, menjadi motivasi kuat bagi tim. Akhirnya, Aston Inn Pandanaran Semarang menang dramatis dengan skor 3–2 dan berhasil keluar sebagai juara utama turnamen.

Tak hanya meraih gelar juara, ASTON Inn Pandanaran Semarang juga meraih penghargaan individual, yaitu Top Scorer untuk Andra dari Departemen Housekeeping dengan 15 gol, dan gelar Pemain Terbaik untuk Juan Sinar dari Departemen Sales & Marketing.

“Kemenangan ini adalah bukti semangat, kerja sama tim, dan dedikasi luar biasa dari seluruh pemain. Prestasi ini membawa nama baik Aston Inn Pandanaran Semarang di kancah olahraga khususnya sepak bola antar hotel dan korporasi di Semarang,” ujar Ibnoe Ichwan Chambali, General Manager Aston Inn Pandanaran Semarang, Kamis (17/7/2025).