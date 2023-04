Khas Semarang Hotel Tawarkan Aneka Promo Lebaran

Bisnis.com, SEMARANG — KHAS Semarang Hotel menyiapkan sejumlah promo untuk menyambut momen libur Idulfitri 1444.

Mis Mariani Rakib, General Manager KHAS Semarang Hotel, mengatakan bahwa selama periode libur lebaran, tersedia paket all you can eat dinner dengan konsep Middle East. Paket tersebut ditawarkan dengan harga Rp125.000 per orang.

Tersedia pula penawaran bundling kamar dengan dinner dengan harga mulai Rp900.000 nett per kamar per malam. Paket tersebut meliputi fasilitas kamar, kolam renang, akses internet gratis, sarapan pagi dan makan malam untuk dua orang.

“Ada pula paket family dan paket sharing Teras Corner dengan harga yang sangat ramah di kantong, serta bounchback voucher yaitu potongan harga menginap Rp50 ribu saat tamu memilih untuk menginap kembali di KHAS Semarang Hotel,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (19/4/2023).

Masih dalam momentum Lebaran, KHAS Semarang Hotel juga menawarkan paket Halalbihalal dengan harga mulai Rp110.000 per prang.

Bagi para pelanggan yang ingin menikmati hidangan ala hotel di rumah ataupun di kantor, tersedia paket katering halalbihalal yang bisa dikirim ke alamat masing-masing dengan fasilitas gratis ongkos kirim. Paket ini tersedia pada 23 April—21 Mei 2023.

Informasi dan reservasi bisa dilakukan melalui nomor +6224 865 70840 atau 0815 6543 663.

