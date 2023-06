Jadi Nasabah Setia Bank Jateng, Guru SD di Jepara Dapat Hadiah Tabungan Bima

Bisnis.com, SEMARANG — Suharto, nasabah tabungan Bima Bank Jateng Cabang Jepara, memenangi hadiah undian utama berupa 1 unit mobil Xpander 1,5 GLS dari program undian Tabungan Bima.

Guru SD tersebut mengaku pertama kali mendapatkan pemberitahuan dari Bank Jateng melalui pesan WhatsApp bahwa dia berhak atas hadiah undian pertama. Untuk memastikan, ia kemudian mendatangi kantor Bank Jateng Cabang Jepara.

“Informasi itu ternyata benar. Alhamdulillah. Saya tidak pernah berharap atau menduga mendapatkan hadiah mobil dari tabungan Bima Bank Jateng, ditambah lagi tidak membayar pajak hadiah. Ini merupakan luar luar biasa dari Allah SWT. Terima kasih Bank Jateng,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (18/6/2023).

Pemimpin Bank Jateng Cabang Jepara, Kurniawan Adji P, mengapresiasi langkah yang dilakukan Suharto sebagai tindakan waspada dan berhati-hati terhadap potensi kejahatan digital yang sering memberikan informasi menyesatkan atrau tidak benar yang bisa merugikan nasabah.

“Bapak Ibu juga perlu waspada. Kalau mendapatkan informasi yang mencurigakan atau diduga menyesatkan, silakan dapat menghubungi Call Center Bank Jateng 14066 untuk mendapatkan kepastian informasi,” kata Adji.

Adji menambahkan, Bank Jateng selalu berupaya dan konsisten untuk meningkatkan layanan prima dan melengkapi fitur-fitur digital sebagai kelengkapan transaksi Tabungan Bima, seperti aplikasi Bima Mobile.

Adji juga menyampaikan terima kasih kepada para penerima hadiah, karena telah setia dan percaya menggunakan Tabungan Bima. Hadiah-hadiah yang diberikan merupakan bentuk apresiasi Bank Jateng kepada nasabah.

“Nasabah yang belum beruntung tidak perlu berkecil hati karena masih memiliki kesempatan dan berpeluang mendapatkan hadiah pada periode-periode selanjutnya. Silakan saldo rekening tabungan Bima ditingkatkan saldonya dan transaksi melalui Bima Mobile,” ujar Adji.

Adapun hadiah undian yang diserahkan pada kesempatan tersebut adalah 1 unit mobil Xpander, 2 unit motor Yamaha All New NMAX dan 2 unit keping emas masing-masing 10 gram. Sedangkan penerima hadiah di kantor cabang pembantu (capem) berupa 4 unit kendaraan Yamaha All New NMAX dan 4 unit keping emas masing-maisng 10 gram diserahkan di masing-masing kantor capem.

Pengundian Hadiah Tabungan Bima Bank Jateng untuk Periode II Tahun 2022 telah dilaksanakan di Rumah Atsiri, Tawangmangu, Karanganyar, Selasa (23/5/2023). Program undian Tabungan Bima ini diberikan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada nasabah yang setia, loyal dan percaya menggunakan produk tabungan Bima Bank Jateng.

Hadiah untuk Periode II Tahun 2022 yaitu Grand Prize berupa 1 unit kendaraan Pajero Sport Exeed 4x2 off the road, Hadiah I berupa 36 unit kendaraan Xpander 1,5 GLS off the road, Hadiah II berupa 199 unit kendaraan Yamaha All New NMAX off the road dan Hadiah III berupa 199 keping emas masing-masing 10 gram. Pajak hadiah ditanggung seluruhnya oleh Bank Jateng.

Untuk mendapatkan kupon hadiah nasabah hanya menyediakan saldo rata-rata per bulan yang mengendap di rekening dengan perincian sebagai berikut. Grand Prize saldo rata-ratanya Rp30 juta dan kelipatannya. Hadiah I saldo rata-ratanya Rp10 juta dan kelipatannya. Hadiah II saldo rata-ratanya Rp2 juta dan kelipatannya. Hadiah III saldo rata-ratanya Rp1 juta dan kelipatannya.

