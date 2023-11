Nikmati Friday BBQ Night di Grand Edge Hotel Semarang

Tersedia promo khusus “Beli 5 Pax Gratis 1 Pax”, dengan harga Rp120.000 per pax.

Bisnis.com, SEMARANG — Grand Edge Hotel Semarang menawarkan promo Friday BBQ Night di Bleusky Lounge & Skybar yang tersedia setiap Jumat mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Para tamu dapat menikmati beragam hidangan all you can eat sepuasnya.

Tersedia promo khusus “Beli 5 Pax Gratis 1 Pax”, dengan harga Rp120.000 per pax. Hidangan yang tersedia antara lain daging sapi, ayam, makanan laut segar seperti kerang, udang dan berbagai jenis ikan, serta berbagai stall.

Sasha Ali, Marketing Communication Grand Edge Hotel Semarang, mengatakan bahwa program Friday BBQ Night diluncurkan untuk memberikan pilihan para pecinta kuliner yang ingin menikmati hidangan all you can eat menjelang akhir pekan.

"Kami menawarkan berbagai pilihan hidangan untuk memuaskan lidah para tamu kami. Kami berharap Bleusky Lounge & Skybar bisa menjadi tempat pilihan untuk memulai akhir pekan bersama teman atau keluarga," ujarnya dalam siaran pers, (7/11/2023).

Para pengunjung dapat menikmati makan malam sambil mendengarkan live music dan menikmati keindahan Semarang dari Bleusky Resto yang terletak di lantai SL Grand Edge Hotel Semarang, Jalan Sultan Agung No. 96 Semarang.

Selain itu, menjelang pergantian tahun pada tanggal 31 Desember 2023, Grand Edge Hotel akan menggelar "New Year Eve Dinner" dengan harga Rp250.000 net per orang.

