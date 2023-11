SKK Migas Gelar Forum TJS Sinergi Membangun Negeri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SLEMAN — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berkolaborasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) kembali menggelar Forum Tanggung Jawab Sosial (TJS)/Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Industri Hulu Migas 2023.

Forum ini menjadi wadah semua elemen berbagai ide dan inovasi tentang implementasi program pengembangan masyarakat (PPM).

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Ricky Rahmat Firdaus mengatakan bahwa Forum TJS menjadi ajang refleksi pelaku usaha di industri migas, sekaligus sebagai wadah mengimplementasikan aspirasi dari stakeholder agar program PPM terus berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ricky, tema besar Forum TJS tahun yang bertajuk Sinergi Membangun Negeri menunjukkan makna bahwa industri hulu migas selalu hadir dan terus berkontribusi membangun bangsa bersama-sama.

"Think Corporate berpikir untuk perusahaan kita, Think Responsible berpikir untuk tanggung jawabnya, Think Sustainable berpikir untuk keberlanjutannya," ujarnya, Rabu (15/11/2023).

Ricky melanjutkan, ada tiga milestone penting yang belum ada di tempat lain dan hanya dilakukan oleh SKK Migas - KKKS Wilayah Sumbagut. Ketiganya mencakup Forum Stakeholder - Northern Sumatra Forum, Karya Buku Etnografi "Dinamika Masyarakat" yang telah terbit untuk referensi sosial investor/praktisi migas, dan Penghargaan PPM Award bagi Program Unggulan dan CDO Terbaik.

Pelaksanaan kegiatan Forum TJS/PPM, Industri Hulu Migas Tahun 2023 SKK Migas - KKKS Wilayah Sumbagut merupakan bentuk dari penerapan implementasi hasil Northern Sumatra Forum dalam mendukung kelancaran kegiatan operasi hulu migas.

Melalui Forum TJS-PPM terjalin sinergi komunikasi industri hulu migas yang strategis bersama pemangku kepentingan dan publik, antara SKK Migas, KKKS, bersama tokoh-tokoh publik, pemerintahan, pakar, pelaku usaha dan elemen lainnya.

"Forum TJS/PPM ini diharapakan terjadi sharing best practice terbaik program-program unggulan PPM KKKS Sumbagut yang dapat menginspirasi peserta forum yang hadir atau kepada publik melalui publikasi melalui saluran media sosial," ujarnya.

Forum TJS 2023 menghadirkan sejumlah pembicara dalam sharing session dengan pembahasan beragam macam topik seputar pengembangan masyarakat. Dilakukan pula benchmarking praktik dan model program pemberdayaan. Ada pula lomba foto dan reels video tentang Hulu Migas maupun TJS/PPM Hulu Migas.

Selain itu digelar juga pameran hasil karya program UMKM, poster program PPM KKKS dan karya lomba. Terakhir akan dilakukan penganugerahan penghargaan Program PPM Award Forum TJS/PPM, Industri Hulu Migas Tahun 2023 SKK Migas-KKKS Wilayah Sumbagut.

Sementara itu, Ketua Panitia Forum TJS /PPM Industri Hulu Migas 2023 Andri Kristianto mengatakan bahwa elemen yang terlibat di kegiatan migas mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, alam dan lingkungan. Khususnya di wilayah kerja operasi masing-masing.

"Inilah bentuk komitmen dan kepedulian kita di industri migas terhadap stakeholder di tempat kita beroperasi," tambahnya.

