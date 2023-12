Sambut Tahun Baru, Kotta GO Hotel Yogyakarta Luncurkan Tipe Kamar Baru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta GO Hotel Yogyakarta meluncurkan tipe kamar baru yang bisa dipesan mulai 1 Januari 2024. Tipe kamar yang diberi nama “Lucky Room” tersebut ditujukan bagi para tamu yang membutuhkan kamar dengan fasilitas lengkap dengan harga terjangkau.

Yerry, Hotel Manager Kotta GO Hotel Yogyakarta, mengatakan bahwa Lucky Room disiapkan untuk menawarkan pengalaman menginap yang memadukan unsur eksklusivitas dan keterjangkauan harga.

Lucky Room memiliki fasilitas yang sebelumnya hanya tersedia di Suite Room, seperti hair dryer, tea pot, dan water kettle.

“Peluncuran tipe kamar baru ini bertujuan memberikan pengalaman spesial bagi para Kottalites yang menginginkan kamar dengan fasilitas lengkap tanpa harus mengeluarkan dana lebih untuk Suite Room,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (18/12/2023).

Sementara itu, menyambut musim liburan akhir tahun, pada bulan Desember ini Kotta GO Hotel Yogyakarta meluncurkan promo bertajuk “The New Kid in Class” berupa dua minuman terbaru yakni Berry Chizu Latte dan Tira Miss U Latte.

Berry Chizu Latte merupakan minuman kopi latte dengan tekstur creamy yang memiliki rasa cheese cake, ditambah dengan rasa segar dari strawberry garnis. Sementara itu, Tira Miss U Latte adalah minuman campuran tiramisu dan espresso. Kedua minuman tersebut memiliki tekstur yang soft dan memberikan pengalaman minum kopi dengan rasa serupa memakan kue.

