Rooms Inc Semarang Hadirkan Korean & Japanese Night Street Food Festival

Bisnis.com, SEMARANG — Rooms Inc Semarang menghadirkan promo Korean & Japanese Night Street Food Festival, yaitu sebuah festival makan malam jalanan yang menampilkan berbagai hidangan khas Korea dan Jepang. Acara ini akan berlangsung sepanjang bulan Mei 2024 di Meet n Eat Resto & Space Bar Rooms Inc Semarang, yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 150, Semarang.

Para pengunjung dapat menikmati aneka hidangan dari Korea mulai appetizer hingga dessert, seperti beragam varian Corn Dog, Oden, Tteokboki, Rabokki, Korean Soup, serta tak ketinggalan berbagai varian mie home made dengan Omlette sausage & Dakkochi.

Dari Jepang, hadir berbagai pilihan makanan seperti Ramen, Sushi, dan Takoyaki.

Marketing Communications Manager Rooms Inc Semarang, Tiffany, mengatakan bahwa selain menghadirkan aneka makanan Jepang dan Korea, festival ini juga berupaya menampilkan suasana dan dekorasi yang dibuat semirip mungkin dengan kedai dan pasar Korea maupun Jepang.

”Atmosfer autentik ini akan memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Selain dekor yang dibuat semirip mungkin dengan kedai dan pasar Korea maupun Jepang, juga hadirnya para Cosplayer yang menambah unik suasana. Pengunjung tidak hanya dapat menikmati sensasi makanan enak, namun juga dapat bertemu bahkan bisa berfoto dengan para Cosplayer,” terangnya, Senin (29/4/2024).

Tidak hanya itu, Rooms Inc Semarang juga memberikan penawaran harga spesial untuk acara ini. Dengan harga Rp 120.000, pengunjung dapat menikmati all you can eat, makan sepuasnya dari berbagai menu yang tersedia. Acara ini akan dibuka mulai jam 17.00 hingga 21.00 WIB.

