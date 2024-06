The Sunan Hotel Solo Raih Penghargaan Best Brand SBBI 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — The Sunan Hotel Solo dianugerahi penghargaan Best Brand dalam kategori hotel bintang premium di ajang Solo Best Brand & Innovation (SBBI) 2024. Penghargaan ini didasarkan pada riset yang dilakukan oleh Solopos Media Group di wilayah Solo Raya.

Riset SBBI Award dilakukan dengan menggunakan konsep brand equity atau kekuatan merek, yang diukur melalui beberapa variabel seperti brand awareness, market share, satisfaction, usage, brand loyalty, dan perceived equity.

Pada tahun 2024 ini, riset SBBI berbasis digital, di mana kekuatan brand yang dimonitor adalah di dunia digital dan ekosistem yang diukur meliputi media sosial dan media online.

Acara penyerahan penghargaan berlangsung pada Kamis, 20 Juni 2024 di Ballroom Hotel Alila Solo.

General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari mengatakan bahwa penghargaan ini menegaskan komitmen The Sunan Hotel Solo terhadap keunggulan layanan, inovasi dan kepuasan pelanggan, serta mengukuhkan posisinya sebagai hotel premium di wilayah ini.

Selain itu, Retno juga menambahkan bahwa pemasaran melalui online tidak dapat ditinggalkan di era digital ini, sosial media juga memberi pengaruh yang cukup besar. Strategi pemasaran tersebut diramu dengan media konvensional sebagai bagian dari strategi pemasaran hotel yang terintegrasi.

“Kami sangat bangga menerima penghargaan ini. Dan Ini merupakan bukti dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim kami, dan memotivasi kami untuk terus memberikan pengalaman yang luar biasa bagi para tamu kami,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (21/6/2024).

