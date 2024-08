Bank Jateng Raih Penghargaan Indonesia Best Digital Finance Award 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng meraih penghargaan sebagai sebagai Best Digital Finance 2024 for Continuous Transformation through Digitalization Development Category KBMI 2, Regional Bank dalam ajang Indonesia Best Digital Finance Award 2024.

Dalam ajang yang digelar oleh Warta Ekonomi tersebut, Bank Jateng dinilai telah menunjukkan komitmen serius dalam mengembangkan layanan digitalnya.

Direktur TI, Konsumer dan Jaringan Bank Jateng, Wiweko Probojakti, mengatakan bahwa Bank Jateng terus terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika perubahan tuntutan kebutuhan nasabah atas layanan perbankan yang lebih mudah, cepat, aman, komprehensif dan inovatif.

“Bank Jateng terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra bisnis, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan terus memperbarui dan meningkatkan layanan digital, Bank Jateng bertekad menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan perbankan para nasabah,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (30/8/2024).

Lebih lanjut, Dodit menyebut penerapan digitalisasi di bank daerah juga sangat dibutuhkan dalam mendukung program masing–masing pemerintah daerah, sehingga kegiatan ekonomi akan meningkat, yang ujungnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi pun turut meningkat.

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa transformasi digital dalam industri perbankan akan menjadi momen perubahan yang sangat penting, di mana regulator perlu mengawal transformasi digital yang dilakukan lembaga keuangan perbankan maupun nonbank sekaligus mengarahkan dan memfasilitasi percepatan transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan.