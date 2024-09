Rooms Inc Semarang Rayakan Ulang Tahun Penuh Kejutan

Rooms Inc Semarang melakukan siaran langsung di Instagram @roomsinc.semarang untuk menawarkan 77 kamar dengan harga spesial Rp77.777.

Bisnis.com, SEMARANG — Rooms Inc Semarang merayakan ulang tahun ketujuh pada 9 September 2024 dengan tema "Experience the 7oy". Perayaan tujuh tahun ini akan dimeriahkan dengan sejumlah penawaran dan promo.

Sebagai bagian dari perayaan ini, Rooms Inc Semarang melakukan siaran langsung di Instagram @roomsinc.semarang pada Senin, 9 September 2024 pukul 07.07 WIB. Dalam acara live ini, Rooms Inc Semarang menawarkan 77 kamar dengan harga spesial Rp77.777.

Pada hari yang sama, Rooms Inc Semarang juga memberikan diskon 70% untuk makanan dan minuman (F&B) di hotel bagi para tamu yang menuliskan ucapan dan harapan mereka di tempat yang telah disediakan.

Bagi tamu yang berhasil mendapatkan kamar seharga Rp77.777, berkesempatan mendapatkan hadiah tambahan berupa voucher menginap di seluruh jaringan Artotel di Indonesia, termasuk Dafam, Artotel, Rooms Inc, Kyriad, MaxOne, dan Nite&Day. Syaratnya, tamu wajib membawa kado unik senilai Rp7.000 dan membuat konten tentang pengalaman mereka di Rooms Inc Semarang.

Selain itu, pada tanggal 9 September 2024, Rooms Inc Semarang juga menyajikan jamuan istimewa berupa Dessert Bar dan Barbeque khusus untuk tamu yang menginap maupun tamu meeting.

“Merupakan kebanggaan dan kegembiraan yang besar bagi kami di Rooms Inc Semarang untuk merayakan ulang tahun ke-7 kami dengan tema yang sangat spesial, Experience the 7oy. Acara perayaan ini adalah bentuk apresiasi kami kepada seluruh tamu setia yang telah mendukung kami selama ini,” ujar Kusnadi, General Manager Rooms Inc Semarang, Senin (9/9/2024).

Info lebih lanjut mengenai promo dan perayaan ulang tahun ini dapat dilakukan melalui Instagram @roomsinc.semarang.