The Sunan Hotel Solo Ajak Anak-anak Memasak Kreasi Getuk Singkong

Bisnis.com, SEMARANG — The Sunan Hotel Solo menggelar program Sunan Goes to School dengan mengadakan kegiatan cooking class di SDN Mangkubumen Kidul 16, Laweyan, Surakarta.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut digelar pada Jumat, 13 September 2024. Miya, Pastry Chef dari The Sunan Hotel Solo, memimpin kelas memasak bertema Tips dan Kreasi Getuk Singkong.

Kelas memasak getuk singkong diikuti oleh 80 siswa kelas IV, didampingi oleh guru kelas dan perwakilan orang tua murid.

Anak-anak diajak untuk mengenal makanan tradisional getuk singkong, yang kemudian dikreasikan menjadi bentuk-bentuk unik seperti sate, digulung seperti kue bolu, dan dicetak menjadi berbagai karakter hewan, bunga, dan kartun.

General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari berharap kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi anak-anak.

“Karena belajar memasak sejak usia dini tidak hanya menyenangkan, namun juga dapat memberi banyak manfaat positif bagi tumbuh kembang anak seperti melatih konsentrasi, meningkatkan kreativitas, melatih motorik anak sekaligus melatih kerjasama dengan teman sekelompok,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (14/9/2024).

Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam ini diakhiri dengan pemberian cinderamata dan foto bersama.