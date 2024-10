Bank Jateng Raih Penghargaan The Most Transaction Growth Non Digital Channel

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng meraih penghargaan The Most Transaction Growth Non Digital Channel dalam acara Members Meeting & Awarding Night ATM Bersama 2024.

Penghargaaan tersebut diterima oleh Direktur TI, Konsumer dan Jaringan Bank Jateng, Wiweko Probojakti di Pullman Lombok Merujani Mandalika Beach Resort, Lombok Nusa Tenggara Barat.

Dodit, sapaan Wiweko Probojakti, menyampaikan komitmen Bank Jateng untuk terus berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan yang efisien dan handal melalui jaringan ATM Bersama, yang bertujuan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Kami juga terus berinovasi mengembangkan layanan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan mengikuti tren sistem pembayaran terkini,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut Dodit menambahkan bahwa Bank Jateng akan terus menjaga sinergitas antar pelaku sistem pembayaran untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menyediakan teknologi terkini bagi nasabah.

Acara yang diselenggarakan oleh PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) salah satu perusahaan switching yang dikenal dengan nama ATM Bersama tersebut mengusung tema “AI Assistant & Cross-Border Payments: The Future of Banking”

Armand Hermawan, Direktur Utama Artajasa menjelaskan, selain mengedepankan layanan switching, pihaknya akan fokus menyediakan layanan pembayaran QRIS cross-border antarnegara. Demikan halnya dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang tengah marak diimplementasikan oleh perbankan.

“Penerapan teknologi AI Assistant & Cross-Border Payments penting dilakukan sebagai motor perkembangan perbankan di masa depan. Di tengah peningkatan kejahatan siber dan fraud digital, AI hadir untuk memberikan manfaat positif bagi perbankan. Di antaranya meningkatkan profit, personalisasi skala besar, menggarap pasar omni-channel dan yang terpenting meningkatkan inovasi di perusahaan,” jelas Armand.

Sebanyak 8 kategori penghargaan diberikan Artajasa, di antaranya adalah The Best Marketing Program, The Best Service Excellence, The Top Digital Transformations Regional Bank, The Best Performance Excellence, The Most Transaction Growth Issuer, The Most Transaction Growth Non Digital Channel, The Most Transaction Growth Digital Channel, The Most Transaction Growth ATM Bersama.