Coming Soon! Citrasun Garden Semarang luncurkan New Show Unit

Bisnis.com, SEMARANG - Salah satu properti Semarang , CitraSun Garden Semarang dari developer berpengalaman Ciputra Group akan hadir New Show Unit Tipe Aragonite with attic and rooftop. Mengusung konsep arsitektural modern kontemporer, dengan perpadu padanan elemen garis tegas yang simple dan tone warna warm.

Pemilihan konsep attic rooftop unit baru ini mempunyai tampilan segar, karena merupakan tipe satu-satunya yang memiliki area komunal di rooftopnya. Mempunyai pemanfaatan ruang yang fresh, permainan warna monochrome grey ,finishing fasad granite, serta perpaduan dengan permainan panel kayu menjadikan tipe Aragonite menjadi hunian modern yang unik tetapi tetap mewah.

Berada di kawasan mainroad dengan ROW Jalan 12 Meter, 5 Menit dari Tol Tembalang, 9 menit ke Politeknik Negeri Semarang, 10 menit dari Universitas Diponegoro, 10 menit dari Rumah Sakit Diponegoro dan 15 menit ke Sekolah International Bina Bangsa School. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti lapangan basket 3 on 3, Smart Lock, Smart Door Lock, Panic Button.

Penataan Ruang Tipe Aragonite

Mempunyai luas lahan 162 m2, dan luas bangunan 197 m2 menjadikan Aragonite pilihan yang tepat untuk hunian di CitraSun Garden Semarang. Ruangan tipe Aragonite ini didesain dengan efektif dan efisien sehingga ruang-ruang komunal dan entrancenya memiliki ambience yang homey dan lega.

Memiliki 4 ruang tidur, 3 kamar mandi, dan area servis yang terpisah. Kemudian dilengkapi dengan carport kapasitas 2 mobil lengkap dengan kanopi yang sudah terpasang. Terdapat attic room dan rooftop di lantai paling atas, Dimana penghuni nanti bisa berkumpul dengan keluarga dan menjadikan ruang attic ini sebagai point of interest dari tipe Aragonite.

Spek Bangunan Tipe Aragonite

Tipe Aragonite ini memiliki spesifikasi bangunan yang sangat baik, seperti pemilihan granite tile slab besar 80x80 dengan warna grey yang modern dan fresh. Untuk kusen jendela menggunakan aluminium YKK atau spesifikasi setara ,sedangkan untuk opening pintu menggunakan engineering door berwarna dark brown yang warm dan homey.

Untuk menampilkan finishing yang baik, penggunaan cat exterior menggunakan cat weathershield atau setara. Sebagai standar rumah mewah CitraSun Garden, semua sanitary kamar mandi menggunakan merk TOTO/setara.

Penawaran Spesial dari CitraSun Semarang!

CitraSun Garden Semarang Perumahan Semarang menawarkan berbagai promo spesial yang tidak boleh Anda lewatkan. Dapatkan bebas biaya – biaya seperti bebas BPHTB, AJB dan SHM , Voucher Belanja 10 Juta Cashback 20%. Free Smart Home System ,Free Smart Lock , DP minimal 5 % dan Booking Fee 10 Juta. * (Syarat dan Ketentuan Berlaku)

Untuk informasi selengkapnya mengenai Tipe Aragonite CitraSunGarden Semarang dan promonya bisa kunjungi website kami di https://citrasungarden-semarang.com/.