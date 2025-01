Kotta GO Hotel Yogyakarta Hadirkan Promo Brew and Roll

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta GO Hotel Yogyakarta bersama Piyama Café menghadirkan promo menu Brew and Roll untuk menyambut awal tahun 2025. Promo ini tersedia sepanjang Januari 2025.

Dalam promo Brew and Roll, Kotta GO Hotel mengajak Sleepyheads dan Kottalites untuk menikmati Brew Me Tea pilihan yang disajikan oleh barista handal, dipadukan dengan Honje Roll yang dibalut dengan tempe yang gurih dan memiliki aroma wangi kecombrang. Menu ini tersedia dengan harga bundling Rp70.000 nett untuk dua paket.

Hotel Kotta GO Yogyakarta juga menawarkan harga spesial dan layanan istimewa bagi tamu yang melakukan pemesanan melalui situs web resmi Kotta GO Hotel Yogyakarta. Dengan memesan langsung di www.kottahotels.com, para Kottalites, sebutan untuk tamu hotel, dapat menikmati berbagai keuntungan eksklusif, seperti jaminan harga terbaik, check-in lebih awal secara gratis, check-out lebih lama tanpa biaya tambahan, serta mendapatkan welcome drink.

Kottalites dapat memperoleh berbagai keuntungan dengan melakukan pemesanan langsung melalui situs web resmi Kotta Hotels di www.kottahotels.com atau melalui nomor 0812-7545-999.

Selain promo kamar yang menarik dan paket Brew and Roll, Kotta GO Hotel Yogyakarta menawarkan dua paket menarik bagi Kottalites, yaitu Arisan Package dan Birthday Package. Kedua paket ini memberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga atau teman-teman di hari spesial dalam suasana Japanese Artsy Style di Piyama Café.

Arisan Package tersedia dengan harga Rp110.000 per orang dengan minimal pemesanan 10 orang. Harga tersebut sudah termasuk menu buffet dan penggunaan venue Piyama Café.

Sementara itu, Birthday Package dibagi menjadi paket untuk dewasa dan anak-anak dengan harga Rp120.000 per orang untuk paket dewasa dan Rp100.000 per orang untuk paket anak-anak. Benefit yang diperoleh termasuk menu buffet, penggunaan venue pribadi di Piyama Café selama 3 jam, serta fasilitas tambahan seperti sound system dan proyektor.

Selain promo menarik yang tawarkan, ada beberapa alasan mengapa Kotta GO Hotel Yogyakarta dapat menjadi pilihan bagi para tamu yang ingin merayakan awal tahun 2025 dengan cara yang berbeda.

Winanda, Hotel Manager Kotta GO Hotel Yogyakarta, mengatakan bahwa salah satu keunggulan utama hotel tersebut adalah lokasinya yang berada di pusat Kota Yogyakarta, tak jauh dari Tugu Jogja, Malioboro, Keraton Yogyakarta, dan Taman Sari.

Selain itu, Kotta GO Yogyakarta juga menawarkan suasana yang tenang dengan desain interior yang modern. Pelayanan prima dari para staf juga semakin membuat pengalaman menginap semakin nyaman.

“Kami juga selalu menyediakan promo menari, seperti kali ini. Promo Brew and Roll adalah cara yang sempurna untuk menikmati momen spesial sambil menikmati Brew Me Tea dan Honje Roll yang menggugah selera. Ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan untuk memulai tahun baru dengan cara yang penuh kenikmatan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (3/1/2025).