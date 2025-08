Kotta GO Yogyakarta Rayakan Bulan Kemerdekaan dengan Berbagai Promo

Para tamu Kotta GO Yogyakarta bisa mendapatkan diskon menginap, mengunjungi galeri seni, mengikuti kegiatan komunitas, hingga menikmati kuliner.

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta GO Yogyakarta dan Piyama Café menyambut hari raya kemerdekaan 17 Agustus dengan menawarkan beragam promo dan aktivitas yang dirancang untuk para tamu.

Kottalites, sebutan untuk tamu Kotta GO Yogyakarta, bisa mendapatkan diskon menginap, mengunjungi galeri seni, mengikuti kegiatan komunitas, hingga menikmati kuliner.

Tersedia diskon khusus untuk para tamu yang memesan kamar melalui situs resmi www.kottahotels.com/yogyakarta. Sepanjang bulan Agustus 2025, diskon bisa didapatkan dengan memasukkan kode promo GOINDEPENDENCE pada saat melakukan pemesanan.

Khusus bagi Kottalites yang ingin mengunjungi pameran seni tahunan Artjog, tersedia promo “Happy Go Art”, yakni paket bundling kamar dan tiket masuk Artjog yang bisa dipesan langsung dari website resmi hotel.

Ada pula promo “Happy Glow”, yakni kemudahan memesan paket treatment facial di seluruh cabang Babies Glow di Yogyakarta. Pemesanan paket dapat dilakukan melalui website.

Piyama Café juga menawarkan promo khusus bulan kemerdekaan. Selama Agustus, kafe yang meraih peringkat pertama di TripAdvisor untuk kategori cafe di Yogyakarta ini menawarkan promo Fit to Sip, yakni diskon 15% untuk semua menu non-alkohol khusus untuk tamu yang datang dengan mengenakan pakaian olahraga.

Diskon 15% juga berlaku setiap pemesanan setiap Senin sampai Jumat pada pukul 12.00–16.00 WIB. Diskon Special Weekday berlaku untuk semua menu non-alkohol.

Tersedia pula paket bundling Sajian Nusantara, yakni kombinasi antara Ayam Bakar Klaten dan Bir Pletok yang dibanderol dengan harga Rp65.000 nett.

Perayaan bulan kemerdekaan semakin semarak dengan kompetisi foto Snap and Go. Setiap tamu dapat memotret sudut estetik favorit di seluruh bagian hotel Kotta GO Yogyakarta atau Piyama Café.

Foto paling menarik akan dipilih pada 31 Agustus 2025, dengan hadiah voucher menginap dan voucher food and beverage bagi para pemenang.

Adapun, aktivitas komunitas yang dapat diikuti oleh para tamu pada bulan ini adalah Trinket Dish Clay Class bersama Rene Pottery, yakni workshop kreatif seharga Rp160.000. Hasil karya bisa langsung dibawa pulang.

Ada pula kegiatan Hotelier Warzone, yakni turnamen Mobile Legends. Biaya pendaftaran hanya Rp200.000 per tim, terbuka untuk umum.

Intan Pradhita Novitasari, Marketing Communication Kotta GO Yogyakarta, mengatakan bahwa seluruh rangkaian promo dan event ini merupakan bentuk perayaan kemerdekaan dari Kotta GO Yogyakarta dan Piyama Cafe untuk para Kottalites.

“Dengan semangat merdeka, setiap tamu diajak untuk menikmati hidup, mengekspresikan diri, dan mengeksplorasi Jogja dengan cara yang lebih personal dan menyenangkan,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (5/8/2025).