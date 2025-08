Hotel Sahid Jaya Solo Tawarkan Promo Merdeka

Bisnis.com, SEMARANG — Hotel Sahid Jaya Solo menghadirkan beragam promo untuk menyambut perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, mulai dari promo kamar, sajian kuliner tematik, hingga hadiah eksklusif bagi para tamu. Rangkaian promo bertajuk “Semarak 80th” ini berlaku selama bulan Agustus 2025.

Ada promo menginap “Gebyar 80”, yakni paket menginap dengan harga Superior Room mulai Rp380.000 nett per malam, Deluxe Room mulai Rp580.000 nett per malam, dan Executive Room Rp780.000 nett per malam.

Seluruh paket kamar sudah termasuk sarapan untuk dua orang, welcome drink, potongan 20% untuk treatment spa, diskon 10% untuk F&B, serta kue merah putih gratis khusus tanggal 17 Agustus 2025.

“Yang lebih spesial, bagi pasangan dengan total usia genap 80 tahun, akan mendapatkan dinner gratis untuk 2 pax,” ujar Public Relation Manager Hotel Sahid Jaya Solo Septiarona Sylviarineta, Selasa (5/8/2025).

Hotel yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Solo tersebut juga memanjakan lidah para tamu dengan sajian kuliner spesial. Menyambut bulan kemerdekaan, tersedia Nasi Merdeka seharga Rp80.000 nett, terdiri dari nasi putih hangat, ayam goreng renyah, telur dadar, lalapan segar, sambal, serta pelengkap lainnya.

Tersedia pula Juice Patriot seharga Rp35.000 nett, yakni minuman segar berwarna merah putih yang semakin menyemarakkan suasana kemerdekaan.