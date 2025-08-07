Bisnis Indonesia Premium
Geger, Polda Jateng Bongkar "Pabrik" Uang Palsu di Boyolali

Polda Jateng bongkar sindikat uang palsu di Boyolali, amankan 6 tersangka dan ribuan lembar uang palsu. Produksi terungkap berkat laporan masyarakat.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:30
Pegawai menyortir uang rupiah di cash center atau pusat kas BNI di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menyortir uang rupiah di cash center atau pusat kas BNI di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, BOYOLALI - Polda Jateng berhasil membongkar sindikat pembuat uang palsu di Pengging, Boyolali.

Sindikat tersebut disebut sudah mengedarkan ratusan lembar pecahan Rp100 ribu ke masyarakat.

Sebanyak 6 tersangka diamankan dengan barang bukti ratusan lembar uang palsu dan peralatan percetakan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio mengungkapkan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan adanya peredaran uang palsu di Jawa Tengah.

Setelah mendapatkan laporan, tim kemudian melakukan penyelidikan yang intensif.

Hasil dari penyelidikan ini, tim menemukan lokasi produksi di Kelurahan Ngaru-aru, Kecamatan Banyudono, Boyolali, pada Jumat (25/7/2025).

Dwi menambahkan komplotan ini mengaku sudah beraksi sejak Juni 2025.

Dwi juga menyebut para pelaku tersebut memiliki peran berbeda-beda dalam proses produksi hingga penjualan uang.

"Ada yang berperan sebagai pemodal, ada yang berperan dengan desainer uang yang dicetak," katanya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

