Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Awal Semester II/2025, Indikator Ekonomi Jateng Masih Kuat

Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,28% pada Kuartal II/2025 berkat kerja kolaboratif. Sektor informasi, komunikasi, dan UMKM menjadi pendorong utama. Inflasi Juli 2025 turun ke 0,18% dengan beras sebagai penyumbang inflasi terbesar.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 08:51
Share
Beberapa indikator perekonomian Jawa Tengah (Jateng) pada awal Semester II/2025 menunjukkan catatan positif. / Istimewa
Beberapa indikator perekonomian Jawa Tengah (Jateng) pada awal Semester II/2025 menunjukkan catatan positif. / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Kuartal II/2025 mencapai 5,28% (yoy), meningkat dari 4,93% pada Kuartal II/2024, berkat kerja kolaboratif berbagai pihak.
  • Sektor informasi dan komunikasi, jasa lainnya, serta penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi, meskipun sektor industri tetap menjadi kontributor terbesar PDRB.
  • Inflasi Jawa Tengah pada Juli 2025 tercatat 0,18% (mtm), dengan kenaikan harga terutama pada kelompok pengeluaran pendidikan dan komoditas pangan seperti beras dan cabai rawit.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SEMARANG - Beberapa indikator perekonomian Jawa Tengah (Jateng) pada awal Semester II/2025 menunjukkan catatan positif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II/2025 berada di angka 5,28% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Kinerja tersebut meningkat dari capaian tahun lalu, atau Kuartal II/2024, yang tumbuh 4,93% (yoy).

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil dari kerja kolaboratif dari berbagai pihak," ucap Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Rabu (6/8/2025).

Luthfi mengimbau pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk terus memperkuat kerja kolaboratif demi mempertahankan kinerja positif tersebut.

Beberapa di antaranya adalah dengan menumbuhkan poros perekonomian baru berbasis pengembangan kawasan aglomerasi serta mempertahankan sekaligus memperkuat kemitraan dengan kota kembar atau Sister Province dan Sister City, China maupun Singapura.

Baca Juga

BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada Kuartal II/2025, pertumbuhan lapangan usaha pada sektor informasi dan komunikasi meningkat sebesar 9,97% (yoy), dilanjutkan jasa lainnya sebesar 9,86% (yoy), serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,42%(yoy).

Ketiganya menjadi sektor usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Jawa Tengah. Sementara itu, sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah hanya tumbuh sebesar 4,47% (yoy).

"Banyak [sektor yang perlu ditingkatkan]. Di Jawa Tengah ini sektor industrinya paling banyak padat karya karena tenaga kerja kita kompetitif, lahan besar, dan aman. Para investor lebih banyak tertarik ke Jawa Tengah karena kondusif sekali. Tentu masih banyak yang perlu dieksplorasi lagi di wilayah kita," tutur Luthfi.

Dalam beberapa kesempatan, Ahmad Luthfi juga mengatakan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi salah satu tumpuan ekonomi Jawa Tengah.

Tercatat ada sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia juga mendorong seluruh stakeholder terkait termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk menaruh perhatian lebih pada sektor UMKM agar dapat naik kelas.

Berkat Kerja-Kerja Kolaboratif, Ekonomi Jawa Tengah Tumbuh 5,28%

Kinerja positif juga terlihat dari perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Per Juli 2025, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) Jawa Tengah berada di angka 0,18%. Lebih rendah dari tingkat inflasi pada Juni 2025 lalu sebesar 0,24% (mtm).

Kenaikan harga terjadi secara merata di seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah dengan inflasi tertinggi tercatat di Kota Tegal dengan 0,41% (mtm).

"Inflasi pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga pada kelompok pengeluaran pendidikan. Seiring dengan tahun ajaran baru 2025/2026 yang dimulai pada pertengahan Juli 2025," ucap Rahmat Dwisaputra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Adapun komponen utama penyumbang inflasi pada sektor pengeluaran tersebut berasal dari biaya sekolah, baik biaya pendaftaran ulang maupun kenaikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi utama pada inflasi Jawa Tengah pada Juli 2025.

Penyumbang inflasi terbesar berasal dari beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, bawang merah, serta cabai rawit.

"Beras kembali menjadi penyumbang inflasi terbesar dalam dua bulan berturut-turut. Masa panen padi yang masih sporadis belum mampu menurunkan tekanan harga beras," tutur Rahmat.

Rahmat menjelaskan bahwa pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus berkolaborasi untuk terus menjaga stabilitas laju inflasi di Jawa Tengah.

"Program pengendalian inflasi tersebut ditujukan untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang/komoditas di Jawa Tengah sehingga inflasi dapat terjaga di rentang sasaran 2,5-1%" kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
24 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
1 jam yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

5,5 Juta Transaksi Dicatatkan dalam Soloraya Great Sale 2025

5,5 Juta Transaksi Dicatatkan dalam Soloraya Great Sale 2025

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Turun Tipis

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Turun Tipis

Penuhi Kebutuhan BBM Jember, Pertamina Kirim Pasokan Lintas Wilayah

Penuhi Kebutuhan BBM Jember, Pertamina Kirim Pasokan Lintas Wilayah

Masif Ekspansi di Jateng, Saraswanti Indoland Cetak Kinerja Positif

Masif Ekspansi di Jateng, Saraswanti Indoland Cetak Kinerja Positif

KLH: Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup Bisa Pacu Ekonomi RI Tumbuh Capai 8%

KLH: Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup Bisa Pacu Ekonomi RI Tumbuh Capai 8%

Meski Konsumsi Rumah Tangga Sumut Naik, Belanja Masyarakat Masih Tertekan

Meski Konsumsi Rumah Tangga Sumut Naik, Belanja Masyarakat Masih Tertekan

Setelah 3 Pekan Jokowi Naikkan Harga BBM, Survei Indikator: Persepsi Negatif Turun

Setelah 3 Pekan Jokowi Naikkan Harga BBM, Survei Indikator: Persepsi Negatif Turun

Indikator Stabilitas Nilai Rupiah Keempat Maret 2022, Ini Data BI

Indikator Stabilitas Nilai Rupiah Keempat Maret 2022, Ini Data BI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Solo Perbolehkan Pengibaran Bendera One Piece, Syaratnya...
Kabar Jateng & DIY
1 jam yang lalu

Solo Perbolehkan Pengibaran Bendera One Piece, Syaratnya...

Awal Semester II/2025, Indikator Ekonomi Jateng Masih Kuat
Bisnis Jateng & DIY
3 jam yang lalu

Awal Semester II/2025, Indikator Ekonomi Jateng Masih Kuat

Yogyakarta Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi se-Jawa
Bisnis Jateng & DIY
12 jam yang lalu

Yogyakarta Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi se-Jawa

Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia
Kabar Jateng & DIY
15 jam yang lalu

Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia

Pelabuhan Terminal Batang Masuki Tahap Uji Coba Operasional
Kabar Jateng & DIY
21 jam yang lalu

Pelabuhan Terminal Batang Masuki Tahap Uji Coba Operasional

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ini Alasan Bupati Pati Naikkan PBB hingga 250 Persen

2

Pelabuhan Terminal Batang Masuki Tahap Uji Coba Operasional

3

Yogyakarta Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi se-Jawa

4

Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia

5

Bank Jateng Dukung Pendirian 54 Koperasi Merah Putih di Surakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Nadiem Makarim diperiksa KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ini Alasan Bupati Pati Naikkan PBB hingga 250 Persen

2

Pelabuhan Terminal Batang Masuki Tahap Uji Coba Operasional

3

Yogyakarta Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi se-Jawa

4

Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia

5

Bank Jateng Dukung Pendirian 54 Koperasi Merah Putih di Surakarta