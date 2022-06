Hadir di Semarang, Niku-Niku Tawarkan Konsep All You Can Eat

Bisnis.com, SEMARANG — Restoran dengan konsep makan sepuasnya atau akrab dikenal all you can eat semakin populer di Kota Semarang. Salah satu pendatang baru adalah Niku-Niku BBQ and Shabu-Shabu.

Restoran yang berlokasi di Jalan Pemuda Semarang tersebut memiliki beberapa pilihan tempat untuk menikmati hidangan, yakni ruang meeting dengan kapasitas 25 orang, ruang tatami dengan kapasitas 8 orang serta smoking room.

Operation Manager Niku-Niku Semarang Peter Wallenburg menjelaskan bahwa tempat ini menyajikan menu BBQ dan shabu-shabu dengan 140 macam bahan makanan yang bisa diambil sepuasnya.

"Ada dua paket harga yang bisa dipilih, disesuaikan dengan jangka waktu menikmati makanan,” ujarnya, Rabu (15/6/2022).

Paket makan selama 90 menit dikenakan harga Rp129.000++ untuk dewasa, Rp65.000 untuk anak dan lansia, dan gratis untuk anak-anak yang memiliki tinggi badan kurang dari satu meter.

Tersedia pula paket makan selama 120 menit, dengan harga Rp210.00++ untuk dewasa, Rp109++ untuk anak-anak dan lansia, dan gratis untuk anak-anak yang memiliki tinggi badan kurang dari satu meter.

Selain itu, Niku-Niku juga memberikan promo khusus setiap Jumat dengan menghadirkan hidangan dari seluruh dunia seperti, Belanda, Italia dan lainnya. Berbagai jajanan Nusantara juga disajikan untuk para pelanggan seperti olahan jajan pasar dan pisang plenet.

"Bagi pelanggan yang memesan minimal 25 pax mendapatkan diskon 10 persen," tuturnya.

