Toko Buku Togamas Solo Resmi Tutup Operasional Hari Ini

Bisnis.com, SOLO - Toko Buku Diskon Togamas Solo mengumumkan penutupan operasional pada hari ini, Minggu (26/6/2022).

Pengumuman tersebut diungkapkan oleh akun Instagram Togamas, @togamas_solo, pada Sabtu. Dalam unggahannya, terdapat ilustrasi papan yang bertuliskan 'Togamas Solo Pamit'.

"Terimakasih banyak sobat Togamas solo telah menjadi pelanggan setia kami. Mulai 26 Juni 2022 Togamas Solo TUTUP baik Offline maupun Online. see you," tulis akun tersebut.

Pengumuman itu pun langsung dibanjiri komentar warganet yang mengaku sedih dengan pengumuman tersebut.

"Terima kasih, Togamas. Ditunggu kabar baiknya yaa," komentar seorang warganet.

"Kehilangan toko buku murah di Solo," tulis akun lain.

"Kirain sampe akhir bulan kak, besok senin baru mau kesana buat belanja terakhir kalinya," komentar netizen yang lain.

Toko buku tersebut resmi tutup setelah tak lagi melayani pembelian online melalui Instagram, Tokopedia, hingga Shopee.

Sebelumnya, kabar mengenai tutupnya Togamas ini terdengar ke telingan netizen pada beberapa waktu yang lalu.

Kabar tersebut menjadi viral di media sosial Twitter pada Jumat (3/6/2022) setelah diungkapkan oleh seorang netizen.

"This is the saddest moment being reader/booklover," tulis akun @patrocloes.

Akun tersebut pun menyertakan tangkapan layar pesan dari akun Shopee Togamas yang mengumumkan toko buku tersebut akan berhenti beroperasi.

"Hai kak..kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan berat hati kami menginformasikan Toko Buku Togamas cabang Solo baik Offline dan Online akan Tutup Operasional di akhir bulan Juni 2022," tulis Togamas kepada akun @patrocloes.

Togamas pun meminta maaf karena tak bisa memenuhi permintaan pesanan pembeli yang sudah masuk ke dalam list belanja.

