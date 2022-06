Waduh, Toko Buku Togamas Solo Dikabarkan akan Tutup Permanen

Bisnis.com, SOLO - Kabar sedih datang untuk para pembeli buku di Kota Solo. Pasalnya, Toko Buku Togamas dikabarkan akan tutup secara permanen.

Toko Buku yang berada di Jalan Slamet Riyadi Nomor 428, Purwosari, Laweyan, Surakarta itu tak akan beroperasi lagi per Juli 2022.

Kabar akan tutupnya Togamas ini viral di media sosial Twitter pada Jumat (3/6/2022). "This is the saddest moment being reader/booklover," tulis akun @patrocloes.

Akun tersebut pun menyertakan tangkapan layar pesan dari akun Shopee Togamas yang mengumumkan toko buku tersebut akan berhenti beroperasi.

"Hai kak..kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan berat hati kami menginformasikan Toko Buku Togamas cabang Solo baik Offline dan Online akan Tutup Operasional di akhir bulan Juni 2022," tulis Togamas kepada akun @patrocloes.

Togamas pun meminta maaf karena tak bisa memenuhi permintaan pesanan pembeli yang sudah masuk ke dalam list belanja.

Kabar tersebut langsung dibanjiri oleh komentar netizen yang menyayangkan penutupan Togamas cabang Solo tersebut.

"Yg harusnya tutup tu toko buku yg jual bajakan," tulis seorang netizen.

"Padahal togamas pilihan setelah nyari buku di gramed gaada," tulis yang lain.

"Kaget sedih banget,"

"Dulu Togamas Semarang, skrg yaelahh ini????aku mgkin baru 2x kesana menjemput Norwegian Wood dan Sebelum Sendiri - Aan Mansyur. tempat utk menepi sejenak klo tiap kali ke Solo sekarang berkurang 1,"

Ada juga netizen yang berharap agar cabang Togamas yang lain tidak ikut ditutup.

"Semoga yg di sby ga tutup juga, soalnya yg togamas petra tutup (apa pindah?). Been their customer since SMP, dari buat beli buku diktat, lat soal, majalah, komik, novel dll lebih affordable dr chain sebelah soalnya,"

This is the saddest moment being reader/booklover ???????? pic.twitter.com/rZNJbVixLL — Iyan (@patrocloes) June 3, 2022

