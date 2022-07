Fat Elephant Semarang Tawarkan Enam Jenis Kopi dalam Promo ‘The Coffee Rituals’

Bisnis.com, SEMARANG – Artotel Gajahmada Semarang mengajak para penikmat kopi di Kota Semarang untuk mengicipi aneka sajian di Fat Elephant Restaurant. Lewat promo bertajuk ‘The Coffee Rituals’ penikmat kopi bisa menjajal enam jenis kopi, yaitu The Standart, The Kool Kids, The Ready To Go, The Non-Dairy, The Spakeasy Low ABV, dan The Boozy.

“The Standart menawarkan kopi klasik yang sudah sering kita jumpai, yaitu Espresso, Americano, Cappucino, hingga Latte. The Kool Kids yaitu varian kopi yang cocok untuk anak muda dengan rasa yang lebih lembut dan manis seperti Taro Frappe dan Matcha Frappe,” jelas Herwindo Aryo, Hotel Manager Artotel Gajahmada Semarang pada Kamis (14/7/2022).

Selain dua varian itu, masih ada lagi The Ready Go yang cocok untuk tamu yang tak punya banyak waktu untuk sekedar bersantai. Pada varian ini, Fat Elephant Semarang memiliki menu spesial seperti Kopi Enting-Enting dan Kopi Penglaris.

Bagi tamu yang sedang berdiet atau memiliki alergi pada produk susu, Fat Elephant Semarang juga punya varian kopi The Non-Daity. Beberapa sajian andalannya adalah Iced Coffee Gajahmada dengan komposisi berupa kopi, homemade susu klepon rendah lemak dengan gula aren.

Sementara itu, varian The Speakeasy Low ABV cocok buat penikmat kopi dan alcohol. Pasalnya, varian kopi ini punya keunikan dengan campuran cocktail dan kopi. Ada tiga sajian yang ditawarkan yaitu Black Forest Koffie, White Bourbon Latte, dan Café de Olla. Ada juga The Boozy dengan sajian Coffe Cassoni yang memiliki cita rasa kopi dengan kesegaran kreasi mocktail jeruk.

“Kopi saat ini sudah menjadi minuman yang banyak dikonsumsi oleh banyak kalangan dan menjadi bagian dari gaya hidup masa kini. Oleh karena itu, Fat Elephant Restaurant menghadilkan The Coffee Rituals dengan berbagai variasi menu kopi yang tidak dapat ditemui di tempat lain,” jelas Aryo.

Aryo juga menambahkan bahwa beragam menu kopi tersebut bisa dinikmati oleh setiap kalangan. Tak cuma mereka yang menginap di Artotel Gajahmada Semarang, tamu juga dipersilakan untuk datang dan bersantai di Fat Elephant Semarang tanpa harus menginap. The Coffee Rituals sendiri dapat dipesan setiap hari mulai pukul 09.00-23.00 WIB. Harga segelas koinya mulai dari Rp22.000.

Artotel Gajahmada Semarang sendiri berlokasi di Jl. Gajahmada No.101, Miroto, Semarang. Ada 80 kamar yang siap digunakan para tamu untuk menginap. Pada setiap kamarnya, dipamerkan karya seni dari para seniman kontemporer Tanah Air. Ada beberapa jenis kamar yang ditawarkan, mulai Studio 25, Studio 30, hingga Studio 55. Selain Fat Elephant, Artotel Gajahmada Semarang juga memiliki 11/12 Rooftop Bar yang terletak di lantai 12 hotel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :