Louis Kienne Pemuda Semarang Luncurkan Promo Under the Summer Sky

Bisnis.com, SEMARANG — Setelah sukses meluncurkan Promo Merdeka, Louis Kienne Pemuda Semarang meluncurkan program promo terbaru yaitu Under the Summer Sky Barbeque Grill. Keunggulan promo ini adalah para tamu dapat menikmati kuliner yang disajikan, sambil menikmati pemandangan Kota Semarang.

Promo Under the Summer Sky Barbeque Grill tersedia di Sky Bar yang berlokasi di area rooftop lantai 23 Louis Kienne Pemuda Semarang. Dengan minimum pemesanan 10 orang dan maksimal 50 orang dan tarif Rp118.000 net per orang, para pecinta kuliner dapat menyelenggarakan acara privat dengan keluarga ataupun kolega selama 4 jam.

Stevan Artney, F&B Manager Louis Kiene Pemuda, mengatakan bahwa menu makanan yang disediakan sangat variatif. Pilihan menu yang tersaji antara lain adalah aneka olahan ayam, sapi, ikan dan pilihan sate yang diracik dengan resep istimewa kuliner tim hotel.

“Saat ini kami sedang giat-giatnya mempromosikan tempat kuliner di hotel ini, sehingga Louis Kienne Pemuda yang merupakan hotel berbintang 4 ini dapat dinikmati oleh seluruh warga Semarang dengan harga yang sangat terjangkau,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (18/8/2022).

Daya tarik lainnya, para tamu dapat memesan menu BBQ yang bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing.

Promo kuliner terbaru ini dapat dipesan setiap Jumat dan Sabtu pada pukul 16:00 hingga 20:00 WIB. Pemesanan dapat dilakukan paling lambat 3 hari sebelum acara.

Info lanjutan dan reservasi dapat dilakukan melalui DM Instagram @louiskienne_pemuda.

