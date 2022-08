Xiang Yuen Chinese Restaurant Grand Candi Hotel Dibuka Kembali, Tawarkan Beragam Promo

Bisnis.com, SEMARANG — Grand Candi Hotel Semarang kembali membuka Xiang Yuen Chinese Restaurant menyambut mulai normalnya aktivitas masyarakat seiring dengan melandainya kasus Covid-19.

Selama dua tahun terakhir masa pandemi, Xiang Yuen Chinese Restaurant direlokasi ke Flamboyan Resto demi bisa tetap menjumpai para penggemar menu-menu masakan khas Szechuan dan Cantonese. Kini, mulai 20 Agustus 2022, restoran tersebut kembali dibuka secara penuh di lokasi asalnya yakni di lantai 1 Grand Candi Hotel Semarang.

Selama periode re-opening, Grand Candi Hotel menawarkan berbagai macam promo menarik. Salah satunya diskon 25% untuk semua menu makanan ala carte di Xiang Yuen Chinese Restaurant, tanpa minimum pembelian dan menggunakan metode pembayaran apapun.

Selain itu, tersedia pula promo All You Can Eat Cantonese & Szechuan Buffet yang diadakan setiap akhir pekan Sabtu dan Minggu. Dengan harga Rp175.000 net/pax pengunjung dapat menikmati puluhan hidangan otentik ala Cantonese & Szechuan sepuasnya, seperti Pecking duck, Cantonese roasted chicken, fish lips soup, aneka premium dimsum kukus dan goreng, oriental fried noodle & fried rice, dan masih banyak lagi.

Azkar Rizal Muhammad, Public Relations Grand Candi Hotel Semarang, mengaku senang dengan animo masyarakat dalam menyambut reopening Xiang Yuen.

“Xiang Yuen itu salah satu chinese resto legendaris di Semarang. Selama 24 tahun menyajikan resep-resep otentik yang disempurnakan dari tahun ke tahun. Dua tahun kemarin direlokasi karena pandemi, banyak tamu yang menanyakan. Pas akhirnya bisa buka lagi, reservasi All You Can Eat di hari pertama sudah banyak yang masuk dari jauh-jauh hari. Luar biasa animonya,” ujarnya, Jumat (19/8/2022).

Xiang Yuen Chinese Restaurant juga menyediakan promo Moon Cake untuk perayaan Mid-Autumn Festival yang tersedia dari tanggal 20 Agustus—15 September 2022. Varian rasa Moon Cake yang ditawarkan adalah lotus seed, tausa, pandan, dan durian. Konsumen bisa menambahkan kuning telur ke dalam varian Moon Cake tanpa biaya tambahan.

Premium Moon Cake Xiang Yuen dibanderol dengan harga Rp80.000 net/pcs atau Rp435.000 net/paket yang berisi 4 buah Moon Cake dan kotak wooden eksklusif yang cocok dijadikan sebagai hantaran istimewa.

