September Ceria, Grandhika Pemuda Semarang Tawarkan Aneka Pilihan Menu Kuliner

Bisnis.com, SEMARANG — Hotel GranDhika Pemuda Semarang menawarkan beragam promo menarik untuk sejumlah menu kuliner kreasi chef yang dapat dinikmati di hotel maupun dikirim ke rumah. Promo ini tersedia sepanjang September 2022.

Salah satu hidangan yang dapat dinikmati yaitu Ayam Bakar Kalasan. Tekstur daging ayam yang empuk dengan perpaduan rasa manis dan gurih yang meresap sempurna, serta dilengkapi dengan sambal dan lalapan untuk dinikmati bersama keluarga di rumah.

Paket Ayam Bakar Kalasan ditawarkan dengan harga Rp99.000++/pax, dengan fasilitas gratis biaya pengiriman untuk setiap pemesanan dengan jarak pengantaran tidak lebih dari 2 km dari hotel.

Selain itu, terdapat menu rice bowl yang dapat dinikmati dengan harga Rp42.500nett/pax yang cocok untuk menemani santap siang.

Jika ingin bersantap di hotel, para tamu dapat mencicipi paket Coffee Maksi, yang dapat tersedia setiap hari Senin-Jumat pukul 12.00-17.00 WIB. Dengan harga Rp50.000nett/pax, para pecinta kuliner dapat menikmati kopi dan sajian makan siang all you can eat dan berbagai pilihan kopi di 82 (Eighty Two) Lounge Hotel GranDhika Pemuda Semarang.

Para tamu juga dapat mengisi waktu luang dan santai sore dengan mencicipi beragam minuman menyegarkan. Dengan harga Rp35.000nett/pax, tamu dapat menikmati kesegaran beragam menu Artisan Mocktail Drink atau menu Croffie, yang terdiri dari croissant dan kopi.

Untuk makan malam, para tamu hotel dapat menikmati “Thematic Dinner” yang tersedia setiap Sabtu malam mulai pukul 18.00-21.00 WIB.

“Dengan harga Rp120.000nett/pax, Anda dapat menikmati sajian makan malam all you can eat serta ditemani hiburan dari terascoustic di Kapolagha Restaurant Hotel GranDhika Pemuda Semarang,” ujar Public Relations Hotel Grandhika Pemuda Semarang Lauditta A Putri dalam siaran pers, Jumat (9/9/2022).

Hotel GranDhika Pemuda Semarang merupakan salah satu hotel berbintang empat yang dikelola oleh Hotel GranDhika Indonesia di bawah naungan PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP).

Promo kuliner tersebut tak hanya ditawarkan kepada tamu yang menginap, tetapi juga masyarakat umum khususnya para pecinta kuliner di Kota Semarang. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi 0888 0944 4362.

