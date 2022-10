GranDhika Pemuda Semarang Tawarkan Promo Shocktober

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Hotel GranDhika Pemuda Semarang telah menyiapkan promo spesial bagi tamu yang menginap. Promo tersebut disiapkan untuk menyambut datangnya bulan Oktober. Adapun dengan promo bertajuk 'Shocktober' itu tamu yang menginap bisa mendapatkan harga kamar khusus untuk tipe kamar deluxe.



"Dengan adanya promo ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman terbaik selama menginap di hotel kami," jelas Angga Bayu, Director of Sales & Marketing Hotel GranDhika Pemuda Semarang, pada Rabu (12/10/2022).



Dengan Rp648.000 net per malam, tamu yang datang bisa bermalam di tipe kamar deluxe. Lengkap dengan sarapan untuk dua orang. "Anda juga akan mendapat 2 pax Croffie, yang merupakan paket croissant dan kopi dari Eighty Two Lounge," jelas Angga dalam siaran persnya.



Sebagai informasi, Hotel GranDhika Pemuda Semarang merupakan hotel bintang empat yang dikelola oleh Hotel GranDhika Indonesia. Perusahaan itu merupakan anak usaha dari PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP).



Lokasinya yang berada di tengah Kota Semarang mempermudah akses transportasi ke sejumlah destinasi. Mulai kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata dan kuliner di Kota Lumpia ini. Angga menyebut, lokasi hotel yang strategis itu menjadikan Hotel GranDhika Pemuda Semarang sebagai salah satu pilihan akomodasi yang tepat bagi tamu yang melakukan perjalanan bisnis maupun yang tengah berlibur.



Hotel GranDhika Pemuda Semarang memiliki beberapa fasilitas untuk memanjakan tamu yang datang. Fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, hingga spa siap menyambut tamu yang datang untuk sekedar bersantai maupun melepas penat setelah seharian berkeliling Kota Semarang.



Adapun untuk tipe kamar yang tersedia, Hotel GranDhika Pemuda Semarang punya tipe kamar GranDhika Junior Suite, GranDhika Premiere, Executive Deluxe, serta Deluxe. Total, ada 135 kamar yang tersedia. Lengkap dengan layanan kamar, concierge, serta fasilitas keamanan 24 jam.



Penawaran 'Shocktober' sendiri bisa dinikmati dengan melakukan reservasi kamar melalui laman www.grandhika-hotel.com dengan memasukkan kode booking SHOCKTOBER. Informasi lebih lanjut bisa didapatkan dengan menghubungi nomor WhatsApp 0811-251-8082.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : hotel semarang