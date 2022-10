Chef Stefu Santoso Jadi Bintang Tamu di Fat Elephant Artotel Gajahmada Semarang

Bisnis.com, SEMARANG - Fat Elephant Restaurant Artotel Gajahmada Semarang kembali menggelar acara Kitchen Takeover. Sebelumnya, acara serupa sempat digelar pada April 2021. Kini, acara yang bakal digelar pada Sabtu (22/10/2022) bakal mengundang Executive Chef of Aprez & Amuz Catering, Stefu Santoso.



Sesuai namanya, acara bertajuk 'Castello Banfi Wine Dinner with Stefu Santoso' merupakan buah kerja sama antara Fat Elephant dengan Castello Banfi Wine. Dalam acara ini, lima hidangan Chef Stefu akan dipadukan dengan lima jenis anggur atau Wine dari Castello Banfi.



"Melihat antusias dari Kitchen Takeover yang diadakan tahun lalu, pada tahun ini kami kembali mengadakan acara yang sama dengan konsep yang berbeda," jelas Herwindo Aryo Kusumo, Hotel Manager Artotel Gajahmada Semarang, Senin (17/10/2022).



Chef Stefu Santoso sendiri sudah bergelut dengan dunia dapur profesional sejak 24 tahun silam. Berbagai sertifikat dan penghargaan baik nasional maupun internasional juga sudah dikantonginya. Salah satunya adalah Worldchef Certified Continental Judge dari World Association of Chefs' Societies sejak 2021 hingga 2026.



Dengan harga Rp800.000 nett/pax, tamu yang berminat bisa menikmati aneka hidangan yang disiapkan khusus dalam acara tersebut. "Kami ingin menyuguhkan makan malam dengan menu terbaik dari Chef Stefu Santoso. Ditambah kami juga menyiapkan berbagai varian Wine dari Castello Banfi yang dapat dicoba oleh tamu," jelas Aryo.



Sebagai informasi, Artotel Gajahmada Semarang merupakan penginapan yang menonjolkan konsep gaya hidup. Hotel tersebut memadukan tata ruang dengan karya seni dari seniman kontemporer lokal Indonesia. Beberapa karya yang dipamerkan berasal dari seniman-seniman seperti Eko Nugroho, Diela Maharani, Ummi Damas, Horestes Vicha, Bunga Jeruk, hingga Zaky Arifin.



Ada 80 kamar yang siap dipesan untuk menginap. Adapun tipe kamar yang tersedia antara lain Studio 25, Studio 30, dan Studio 55. Selain Fat Elephant Restaurant, Artotel Gajahmada Semarang juga memiliki fasilitas 11/12 Rooftop Bar, ruang rapat dengan kapasitas 20 orang, serta galeri seni yang khas.



Acara 'Castello Banfi Wine Dinner with Stefu Santoso' tersebut bakal digelar di Fat Elephant Restaurant level G Artotel Gajahmada Semarang. Lokasinya tepat di Jalan Gajahmada No.l01, Semarang. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, bisa melalui nomor telepon 021-86405777 atau pesan WhatsApp ke 082245215777.