Aston Inn Pandanaran Semarang Rayakan HUT ke-5

Bisnis.com, SEMARANG - Aston Inn Pandanaran Semarang tengah merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5. Tepat pada 7 Desember 2022, perayaan hari jadi tersebut digelar di 40 Lane Cafe dan dihadiri oleh jajaran manajemen dan karyawan hotel.

Djoko Wahyudi, Yudi Dwi Ardian, Rossa, dan Ivan selaku owner Aston Inn Pandanaran Semarang hadir langsung. Selain itu, ikut hadir pula Head of Department Aston Inn Pandanaran Semarang, Ichwan Chambali, Yuliani Krisharyanti selaku General Manager, Sriwulan Indah selaku Executive Assistant Manager, Domas Prabu Human Resources Manager, Epit Sugiarto Chief Engineering, Chef Ganjar Trisaputra Food & Beverage Manager, Executive Chef dan para staf lainnya.

Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Djoko Wahyudi, diikuti dengan pemberian penghargaan Best Employee dari jajaran manajemen kepada Regita Eka Susanti, Departemen Food & Beverage Service. Darwin Sahputra Nasution dari Departemen Housekeeping juga menerima penghargaan Best Supervisor.

"Kami sangat bersyukur Aston Inn Pandanaran Semarang dapat melalui beragam rintangan hingga mencapai usia yang ke-5 saat ini dan dengan beragam pencapaian yang diraih merupakan hasil kerja keras semua karyawan untuk menjadikan kami lebih baik dan sukses ke depannya," ujar Krisdiar Porandito, Marketing Communication Aston Inn Pandanaran Semarang, Rabu (7/12/2022).

Krisdiar menjelaskan bahwa perayaan hari jadi itu patut disyukuri. Pasalnya, kehadiran Aston Inn Pandanaran Semarang telah ikut meramaikan peta bisnis perhotelan di Kota Semarang dengan pencapaian yang sangat baik.

HUT ke-5 Aston Inn Pandanaran Semarang sendiri mengambil tema 'Teamworks Makes Success'. Tema itu diambil sejalan dengan torehan prestasi yang diraih sejak tahun pertama hotel itu berdiri. Sebagai informasi, Aston Inn Pandanaran Semarang pernah menjuarai Black Box Cooking Competition dan Archipelago Culinary Competition.

"Serta menjadi The Best Revenue Achievement vs Budget 2018 untuk Food & Beverage di antara 136+ hotel Archipelago Indonesia dan Malaysia," jelas Krisdiar dalam siaran persnya.

Terbaru pada tahun 2021 Aston Inn Pandanaran Semarang mendapatkan penghargaan Gold Circle Award dari AGODA salah satu platform pemesanan hotel online yang terbesar di Asia yang berbasis di Bangkok, Singapura dan Filipina. ASTON Inn Pandanaran Semarang juga mendapatkan juara ke 3 kategori Mixology Black Box dalam acara Archipelago Barista Competition Yogyakarta.

"Pencapaian yang terakhir yang kami dapatkan adalah dengan mendapatkan revenue tertinggi sejak Aston Inn Pandanaran Semarang berdiri," jelas Krisdiar. Lebih lanjut, Aston Inn Pandanaran Semarang bakal terus menunjukkan kualitas pelayanan sekaligus pilihan menginap bagi para tamu yang datang dari berbagai kota di Tanah Air.

