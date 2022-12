Hotel GranDhika Pemuda Semarang Usung Tema Pesta Tahun Baru ala New York

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Hotel GranDhika Pemuda Semarang mengusung tema 'New Year in New York!' untuk meramaikan momen tahun baru 2023. Keunikan tema itu jadi salah satu identitas tersendiri buat hotel yang dikelola oleh Hotel GranDhika Indonesia, anak usaha PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP).

"Tahun ini, kami akan memberikan sesuatu yang lebih menyenangkan bagi seluruh pengunjung Hotel GranDhika Pemuda Semarang dengan menghadirkan nuansa New York pada saat perayaan malam tahun baru 2023," jelas Laudi Putri, Public Relation Hotel GranDhika Pemuda Semarang, Rabu (14/12/2022).

Putri melanjutkan, para tamu yang datang bakal disuguhi berbagai kemeriahan. Ada dua paket tahun baru yang bisa dipilih. New Year's Eve Dinner dengan harga Rp195.000 nett pada malam tahun baru. Juga paket menginap seharga Rp1.500.000 per kamar per malam untuk tipe deluxe. Pada paket terakhir, pengunjung juga bisa menikmati sarapan dan makan malam untuk dua orang.

Hotel GranDhika Pemuda Semarang sudah menyiapkan beragam menu pilihan. Beberapa di antaranya adalah New Yor Roast Lamb Leg Thyme Jus, Salmon Coulibiac with Champagne Sauce, Pasta Station, Main Dish, French Pastry, dan masih banyak lagi.

"Para tamu dapat menikmati berbagai hiburan dan keseruan yang akan dihadirkan pada perayaan malam tahun baru. Yaitu entertainment dari Dave Music dan magician dari Ace of Club," jelas Putri dalam siaran persnya.

Adapun untuk pemesanan bisa dilakukan lebih awal. Hotel GranDhika Pemuda Semarang mulai melayani pemesanan paket menginap mulai 1-15 Desember 2022. Tamu yang memesan lebih awal bakal mendapat harga spesial di Rp1.200.000 net per kamar per malam dengan benefit yang sama.

Info lebih lanjut bisa didapatkan dengan mengunjungi laman www.grandhika-hotel.com atau melalui akun Instagram @grandhikapemudasemarang. Reservasi dan informasi lebih lanjut juga bisa didapatkan dengan menghubungi nomor WhatsApp 0811–251–8082 "Tentunya kami sangat menantikan Anda untuk menikmati setiap paket yang kami tawarkan," kata Putri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : hotel semarang