Harga Tanah di Colomadu Capai Rp15 Juta per Meter, Imbas Rumah Jokowi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima rumah pemberian negara yang dibangun di daerah Colomadu, Karanganyar.

Rumah tersebut dibangun di Colomadu dengan alasan daerahnya berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta atau Kota Solo.

Mendekati pembangunan rumah Jokowi ini, harga tanah di Colomadu pun terkena imbasnya. Bagaimana tidak, harga tanah di sana tiba-tiba melambung tiga kali lipat.

Apabila sebelumnya hanya 6-10 juta, kini tanah di Colomadu mencapai Rp15 juta per meternya.

Camat Colomadu Sriyono Budi Santoso menyebut harga tanah di wilayahnya, terutama di pinggir Jl. Adisucipto, kini dibuka dengan harga Rp12 jutaan/m2.

“Sejak kabar Negara membeli tanah di Colomadu untuk dibangun rumah Jokowi beredar luas di masyarakat, langsung banyak yang nyari tanah di sekitar situ. Ada beberapa yang tanya saya. Dan harganya ternyata sudah naik Rp2 juta sampai Rp3 jutaan per meter perseginya,” kata dia, dikutip dari Solopos, Jumat (23/12/2022).

Baca Juga : Jokowi Sempat Tolak Pemberian Rumah dari Negara di Tahun 2018

Dia tak memungkiri kabar bakal dibangunnya rumah Jokowi di Colomadu selepas pensiun langsung berdampak pada harga tanah di sana.

Makelar tanah banyak bermunculan dan membuat harga jual di pasaran meningkat. Kalangan konglomerat langsung berburu tanah di Colomadu.

Di sisi lain, agen properti Soloraya bernama Bonnie Eko Bani mengatakan bahwa naiknya harga tanah di Colomadu disebabkan karena lokasi di sana tergolong strategis.

Baca Juga : Lewat Ilustrasi, Presiden Jokowi Beri Ucapan Selamat Natal ke Masyarakat

"Yang pasti tanah di sekitar area RM Taman Sari (sebelah tanah calon rumah Jokowi) saat ini meroket," kata Bonnie, dikutip dari Tempo.

Ia mengungkap sempat pernah menawarkan tanah milik bos Rosalia Indah itu sebelumnya.

"Dulu lokasi untuk rumah Jokowi itu penawarannya sekitar Rp 14 juta per meter. Menurut informasi harga deal Rp 10 juta per meter. Kalau sekarang, harga penawaran tanah di sekitarnya sudah ada yang sampai Rp 15 juta per meter," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :