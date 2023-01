Belanja Buah Tangan Khas Kotta GO Hotel Yogyakarta di Kotta Shop

Bagikan A- A+

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kotta GO Hotel Yogyakarta menawarkan barang-barang khas yang ada di hotel kepada para tamu yang berkunjung serta masyarakat umum. Barang-barang unik mulai vas gerabah hingga botol minum atau tumbler tersedia di Kotta Shop.

Kotta Shop didesain dalam bentuk rak display yang unik dengan tampilan menarik. Warna display juga dipilih dengan seksama agar membuat barang yang ditampilkan semakin cantik.

Barang-barang yang dijual telah dikurasi secara ketat agar sesuai dengan standar visual Kotta GO Hotel Yogyakarta, memiliki kualitas bagus, dan ditawarkan dengan harga yang terjangkau.

Vas gerabah dibuat secara handmade dalam berbagai bentuk dan warna, namun diproduksi dengan jumlah yang terbatas agar menjadi koleksi limited edition.

Farchani Utami, Marketing Communication dari Kotta GO Hotel Yogyakarta, mengatakan bahwa vas gerabah dijual mulai harga Rp70.000 hingga Rp300.000. Sedangkan tumbler dijual dengan harga Rp169.000, yang tersedia dalam dua warna yakni hitam dan merah bata atau terakota.

“Kotta Shop kami tata secantik mungkin agar dapat menjadi spot foto bagi tamu. Kami berharap tiap tamu yang datang dapat tertarik untuk membawa pulang buah tangan khas Kotta GO,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (30/1/2023).

Kotta Shop terletak di Lobby Kotta GO Hotel, sehingga ketika tamu memasuki hotel langsung dapat dengan mudah menemui Kotta Shop di sisi depan meja resepsionis.

Kotta Shop menjadi salah satu sudut estetik yang dimiliki Kotta GO, selain itu Kotta GO juga memiliki berbagai lukisan disetiap sudut hotel mulai dari koridor, tangga, dan setiap kamar. Bahkan, setiap kamar di Kotta GO memiliki lukisan dengan makna ada yang bertema perdesaan dan ada juga yang bertema Gerabah Kasongan yang kita angkat dari Desa Wisata Kasongan di Bantul.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kotta GO Hotel Yogyakarta di 0274 545999 atau datang langsung ke Jl. Pangeran Diponegoro No 87, Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dan dapat pula mengunjungi website di kottahotels.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : hotel semarang