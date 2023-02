Kimaya Sudirman Yogyakarta Tawarkan Paket Dinner Romantis Sambut Valentine

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Bulan Februari selalu identik dengan Hari Valentine. Perayaan hari kasih sayang itu memang sudah menjadi momen tersendiri buat mereka yang sudah memiliki pasangan.



Untuk memeriahkan Hari Valentine tersebut, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris menyiapkan paket makan malam khusus bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman romantis di hari kasih sayang.



"Valentine Dinner tahun ini, kami menyiapkan sajian spesial yang dapat dipilih oleh tamu mulai harga Rp528.000 nett/couple," jelas Mino, Food & Beverage Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris, Kamis (2/2/2023).



Dengan harga tersebut, pengunjung bisa menikmati sajian lengkap yang disiapkan secara khusus. Mulai dari hidangan pembuka, sup, hidangan utama, juga penutup.

Untuk main course, tamu dapat memilih antara Grilled Rib Eye with Fondant Vegie yang disajikan dengan saus blackpaper dan potato wedges, atau Juicy Roasted Salmon on asparagus capsium, mashed potato dan creamy garlic dijon.



Sementara itu, untuk hidangan penutup, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris menyiapkan dua menu pilihan, yaitu Ruby Rasperry Parfait atau Raspberry Veil. "Yang pastinya sangat istimewa baik cita rasa maupun presentasi," ungkap Mino.



Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris juga menyajikan satu House Wine saat makan malam Valentine. Untuk menikmati minuman tersebut, harga paket yang ditawarkan adalah Rp708.000 nett/couple.



Tak hanya paket makan malam, hotel bintang empat yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No.89 Yogyakarta itu juga punya promo menginap khusus malam Valentine. Promo itu sudah termasuk dengan Valentine Dinner.



"Kami tawarkan di harga Rp958.000 nett. Sudah termasuk dengan menginap di Deluxe Room untuk satu malam, sarapan pagi untuk dua orang, romantic set up di dalam kamar, free 30 menit traditional massage, hingga satu kali menggunakan day bed di area Tropical Pool Side," jelas Diana Puspita Sari, Director of Sales and Marketing Kimaya Sudirman by Harris.



Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris punya gaya interior yang kental dengan aksen kayu. Pengunjung bakal disambut aksen kayu dan interior berwarna kuning yang cerita sejak pertama masuk ke bangunan hotel.



Hotel tersebut juga punya Kedaton Restaurant yang menawarkan menu prasmanan berkelas internasional. Ada pula Casa Mia Pizza and Pasta dimana pengunjung bisa menikmati hidangan di pinggir kolam renang hotel.



Bagi mereka yang datang bersama si kecil, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris juga punya Kids Club. Perawatan spa, ruang pertemuan, juga layanan kamar 24 jam juga tersedia bagi tamu yang menginap.



Untuk informasi dan reservasi, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris membuka layanan di nomor telepon (027) 580930 atau melalui surel di [email protected]

