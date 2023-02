Rayakan Valentine, Nikmati Makan Malam Romantis di Lantai Tertinggi Grand Candi Hotel

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk merayakan Hari Valentine. Makan malam romantis bersama pasangan bisa menjadi salah satu pilihan untuk merayakan hari kasih sayang.

Grand Candi Hotel Semarang menawarkan paket makan malam romantis yang diselenggarakan di Chillout Sky Lounge, yang berlokasi di lantai 10 hotel bintang lima tersebut. Dengan demikian, para tamu dapat menikmati hidangan makan malam dengan suasana yang lebih syahdu.

Promo makan malam bertajuk Love From 1000ft: A Sincere Romantic Dinner tersebut tersedia pada 14 Februari 2023 mulai pukul 19.00 sampai selesai.

Grand Candi Hotel menawarkan paket Romantic Dinner seharga Rp600.000 nett/Couple. Yang menarik adalah dengan harga tesebut, pengunjung akan mendapatkan 4 unique romantical themed Set Menu, yang masing-masing berbeda varian olahan hidangannya,

Beberapa Set Menu tersebut adalah The Moon Is Beautiful, Isn’t It? (Appetizer), P.S. I Love You (Soup), A Night to Remember (Main Course), dan yang terakhir, A Sweet Sincere Promise (Dessert). Sebanyak 4 Entrees Set Menu ini dapat dinikmati oleh pengunjung di malam Valentine.

Tak hanya itu, acara makan malam juga akan dimeriahkan oleh Upik and The Band. Sembari menikmati makan malam romantis, pengunjung akan ditemani dan diiringi dengan lantunan musik melalui live acoustic dan saxophone agar nuansa romantis di malam Valentine menjadi lebih hangat.

“Dan tidak lupa akan ada Valentine Surprise Box bagi para pengunjung yang datang pada event Love from 1000ft pada Valentine yang akan datang,” ujar Immanuel Teja Kumala, Public Relations-Grand Candi Hotel.

