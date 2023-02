Promo Valentine Eve Dinner di GETS Hotel Semarang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — GETS Hotel Semarang turut memeriahkan perayaan Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine dengan menggelar acara Valentine Eve Dinner bertema “Be My Valentine”.

Marketing Comunication GETS Hotel Semarang, Febri Widi, mengatakan bahwa acara makan malam romantis ini akan diselenggarakan pada Selasa, 14 Februari 2023 mulai pukul 18.00 hingga 21.30 WIB.

Paket Valentine yang ditawarkan GETS Hotel Semarang terbagi dalam dua paket yakni romantic dinner dan roomantic stay. Harga paket romantic dinner dimulai dari Rp300.000 nett/couple, sedangkan untuk romantic stay dimulai dari Rp800.000 nett/room/night.

Febri menambakan, para tamu dapat menikmati hidangan makan malam spesial di area pool side yang berada di Fenix restaurant. Untuk menambah suasana romantis, selama acara makan malam berlangsung, para tamu akan disuguhi alunan musik akustik dan saxophone.

“Dan satu lagi, GETS Hotel Semarang juga akan memberikan special gift voucher menginap untuk pasangan yang mengenakan best costum dalam acara tersebut,” ujar Febri.

Paket makan malam di area pool side itu dapat dinikmati secara terbatas. Para tamu bisa melakukan reservasi melalui nomor WhatsApp di 0822-2103-5566 atau 0882-0078-82302.

Sebagai informasi, GETS Hotel Semarang memiliki 170 unit kamar dengan tipe Deluxe, Grand Deluxe, Executive, Suite, hingga Royal Suite. Setiap kamar memiliki harga mulai Rp550.000 hingga Rp2,5 juta per kamar per malam.

Berlokasi di pusat Kota Semarang, GETS Hotel Semarang melengkapi tiap kamar dengan fasilitas shower, toiletries, hair dryer, AC, televisi, serta akses Wifi dan layanan kamar selama 24 jam penuh. Tamu yang menginap juga bisa membuat kopi dan teh di kamar, lengkap dengan minibar.

GETS Hotel Semarang juga punya beragam fasilitas lain yang siap untuk memanjakan para tamu, seperti fasilitas kolam renang, pusat kebugaran, spa, Fenix Restaurant, Magpie lounge bar, Business Center Service, serta 7 ruangan pertemuan dan satu unit Ballroom.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor Telp dan whatsapp (024) 86400 500. Tamu juga bisa mengikuti akun media sosial Instagram @getshotelsemarang.

