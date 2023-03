Rayakan Semarak Ramadan Bersama Anak di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Grand Arkenso Parkview Hotel Semarang menyelenggarakan berbagai sejumlah kegiatan untuk menyemarakkan Ramadan. Tak hanya menggelar promo buka puasa bersama, hotel yang berlokasi di area Simpang Lima Semarang tersebut juga mengadakan berbagai lomba bernuansa Islami yang melibatkan anak-anak usia sekolah dasar (SD).

Rangkaian kegiatan bertajuk “Arkenso Ramadhan Vibes” tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak untuk unjuk kebolehan serta mengedukasi mereka mengenai agama Islam.

Terdapat tiga lomba menarik yang dapat diikuti oleh anak, yakni Lomba Da’i Cilik, Lomba Fashion Show Busana Muslim, serta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Islam. Peserta lomba ini adalah anak-anak usia sekolah dasar (SD) dari kelas 1 hingga 6. Anak dibebaskan untuk memilih perlombaan mana saja yang baginya menarik serta diminati.

Rina Aprilia Hapsari, Marketing Communication Grand Arkenso Parkview Semarang, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan Arkenso Ramadhan Vibes ini akan berlangsung mulai 28 Maret 2023 dan akan mencapai puncaknya pada April 2023.

“Acara perlombaan akan dimulai pukul 15.00 WIB hingga waktu berbuka puasa, sehingga Anda dapat menunggu waktu berbuka puasa dengan anak sambil melakukan kegiatan yang bermanfaat dan edukatif,” ujar Rina dalam siaran pers, Kamis (9/3/2023).

Biaya pendaftaran untuk lomba Dai Cilik dan Cerdas Cermat Islam ditetapkan sebesar Rp100.000 per peserta. Sedangkan biaya pendaftaran untuk lomba fashion show adalah Rp150.000 per peserta. Biaya pendaftaran ini sudah termasuk 1 voucher buka puasa bersama All You Can Eat.

Selain mendapatkan voucher Bukber All You Can Eat, seluruh peserta juga akan mendapat sertifikat dan medali.

“Para pemenang di tiap lomba akan mendapatkan uang pembinaan, piala, sertifikat, serta hadiah bingkisan eksklusif,” tambahnya.

Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 8 Maret 2023. Informasi lebih lanjut mengenai Arkenso Ramadhan Vibes dapat diperoleh melalui Whatsapp 0821 3834 7539.

