Jelajahi Cita Rasa Dunia di Iftar Picnic Grand Candi Hotel Semarang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Grand Candi Hotel Semarang menggelar promo berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan mendatang, dengan menghadirkan aneka sajian kuliner dari berbagai belahan dunia.

Promo buka puasa bertajuk Iftar Picnic tersebut menyajikan beragam variasi menu stall yang berganti tema setiap hari. Aneka hidangan yang ditawarkan berasal dari berbagai negara seperti Mexico, Jepang, India, Brazil, dan negara lainnya.

Immanuel Teja Kumala, Public Relations Grand Candi Hotel Semarang, mengatakan bahwa selain tematik stall dan live cooking, tamu juga bisa menikmati all you can eat buffet yang disediakan, mulai dari appetizer, ta’jil, soup, main course, ice cream corner, wedangan corner, hingga dessert.

Iftar Picnic Grand Candi Hotel Semarang tersedia pada 23 Maret 2023 hingga 21 April 2023, dan dibanderol dengan harga Rp168.000 nett/pax.

Pengunjung berkesempatan memenangkan voucher menginap di Grand Candi Hotel Semarang, dan akan diundi setiap hari selama bulan Ramadan.

“Kami berharap bahwa Iftar Picnic Grand Candi Hotel menjadi tempat berkumpul bagi keluarga dan sahabat dalam merayakan Bulan Suci Ramadan. Karena nilai kehangatan dan kebersamaan dengan orang tercinta itulah yang menjadi filosofi utama adanya Iftar Picnic Grand Candi Hotel Semarang,” ujar Teja dalam siaran pers, Jumat (10/3/2023).

Sebagai informasi, Iftar Picnic terinspirasi tradisi masyarakat India dan Mesir yang gemar berpiknik ke pelataran masjid raya dan menggelar tikar bersama keluarga setiap bulan Ramadan tiba. Di atas tikar tersebut, mereka menyajikan berbagai macam hidangan dan dinikmati bersama-sama saat berbuka puasa.

Informasi dan reservasi Iftar Picnic, masyarakat dapat mengakses langsung ke Instagram Grand Candi Hotel @grandcandismg atau melalui situs www.grandcandihotel.com.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : hotel semarang