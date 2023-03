Buka Puasa di Sahara Ala Harris Hotel Sentraland Semarang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Harris Hotel Sentraland Semarang kembali menghadirkan program Ngabuburit Asyik pada Ramadan tahun ini. Ngabuburit Asyik yang kini masuk jilid 5 mengusung tema Sahara in Harris.

Sahara In Harris menawarkan konsep jelajah keotentikan rasa ala Timur Tengah melalui lebih dari 125 hidangan yang dapat dinikmati sepuasnya (All You Can Eat). Aneka sajian ini diprakarsai oleh chef Dedie Jangkar yang berpengalaman lebih dari 10 tahun menghidangkan masakan Timur Tengah di berbagai negara.

Tak hanya Arabian food, menu-menu andalan yang ditawarkan Harris Sentraland Semarang pada promo bukber kali ini meliputi menu Timur Tengah secara keseluruhan seperti Sahara Rice, Ayam Libanon, Turkish Baklava, Beef Kofta, Masala Dosa, dan masih banyak lagi.

Harris Hotel Sentraland Semarang juga menyediakan berbagai macam jenis hidangan dari berbagai belahan dunia untuk menjangkau pasar yang lebih umum. Tamu dapat menikmati berbagai macam jenis dimsum dan Chinese food di Oriental Corner. Puluhan hidangan khas Indonesia tersaji di Nusantara Corner. Hidangan ala grill dihidangkan di Western Corner. Ada juga Ta’jil & Dessert Corner yang menyuguhkan berbagai macam gorengan, cake, sampai jajan pasar tradisional.

Harris Hotel Sentraland Semarang juga mengadakan undian dengan hadiah emas batangan yang diumumkan setiap minggu. Juga grand prize motor listrik yang akan diundi pada akhir Ramadan.

Azkar Rizal Muhammad, Marketing & Branding Manager Harris Hotel Sentraland Semarang, meyakini animo masyarakat untuk buka puasa bersama di luar akan jauh meningkat dibandingkan tiga tahun terakhir.

“Bukan hanya karena masa pandemi sudah berlalu, tapi juga melihat trend reservasi dari jauh-jauh hari yang sudah terlihat sejak promo bukber diluncurkan pada 20 Februari 2023 lalu,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (16/3/2023).

Sahara In Harris dipatok dengan harga Rp188.000 Nett/Pax dengan promo buy 15, get 2 free.

Informasi dan pemesanan dapat dilakukan melalui Whatsapp di nomor 024-7653-0000 atau kunjungi Instagram resmi Harris Sentraland Semarang di @harris_semarang.

