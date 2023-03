Khas Semarang Hotel Tawarkan 43 Menu Buka Puasa

Bisnis.com, SEMARANG — Menyambut bulan Ramadan, Khas Semarang Hotel menawarkan paket buka puasa all you can eat dengan tema "Middle East Food Feast". Paket tersebut menawarkan 43 menu yang terdiri dari sajian kuliner bergaya Timur Tengah dan Nusantara.



Ninik Andriani, Public Relations Khas Semarang Hotel menjelaskan bahwa paket tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan selera berbuka puasa masyarakat di Kota Semarang.

"Ada berbagai pilihan menu prasmanan pada buka puasa ini yang cocok dinikmati kolega, keluarga, sahabat, bahkan untuk anak-anak yang sudah disiapkan oleh Executive Chef kami yang berpengalaman di bidangnya," jelasnya dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (20/3/2023) sore.



Dari 43 menu kuliner itu, Khas Semarang Hotel bakal merotasi hidangan setiap tujuh hari. Yana Hendriana, Executive Chef Khas Semarang Hotel, menjelaskan bahwa ada enam pilihan hidangan utama atau main course yang bakal disajikan dalam "Middle East Food Feast".



"Main course-nya saya lebih memilih Beef Marak, karena cocok dan melekat dengan taste Indonesia. Karena tidak jauh berbeda kalau kita makan Sop Buntut atau Sop Iga, cuma ada perbedaan bahan dasar sedikit," jelas Chef Yana.



Khas Semarang Hotel juga menawarkan sajian takjil seperti kurma, Um Ali, Mohalabia, Pita Bread, Tomato Pizza, Martabak, Shawarma, aneka jajanan pasar, aneka bubur manis, juga kolak. Paket berbuka itu dibandrol dengan harga Rp125.000 net/pax.



Paket "Middle East Food Feast" itu bisa dinikmati dengan promo khusus Buy 10 Get 11 atau Free 4 Gelato. Khas Semarang Hotel juga menyiapkan aneka doorprize yang bakal diundi setiap minggu. Beberapa hadiah yang disediakan antara lain voucher Food & Beverages, voucher Deluxe Room, hingga voucher Suite Room sebagai hadiah utama.



Pada bulan Ramadan ini, Khas Semarang Hotel tak cuma menawarkan paket berbuka puasa. Hotel yang berlokasi di pusat Kota Semarang itu juga menawarkan paket promo kamar bundling dengan Buffet Iftar "Middle East Food Feast" yang dibandrol dengan harga mulai Rp500.000 net/room sudah termasuk sahur atau sarapan dan Buffet Iftar.



Untuk informasi dan reservasi lebih lanjut bisa dilakukan dengan mendatangi langsung Khas Semarang Hotel maupun melalui nomor telepon 024-86570840 atau 0812-1516-7870.



