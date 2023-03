Artotel Gajahmada Semarang Gelar Agenda Earth Hour

Bisnis.com, SEMARANG - Artotel Group berpartisipasi dalam upaya penanggulangan perubahan iklim melalui gerakan Earth Hour 2023 yang jatuh pada 25 Maret 2023. Pada tahun ini Artotel Group bekerja sama dengan Earth Hour Indonesia untuk menjadi official venue kegiatan Earth Hour di beberapa daerah, termasuk di Kota Semarang.



Artotel Gajahmada Semarang menjadi official venue kegiatan Earth Hour tersebut. Hotel itu juga menggelar aksi pemadaman lampu selama satu jam penuh. Selain itu, Artotel Gajahmada Semarang juga menggelar pemutaran film, mini talkshow, hingga pertunjukan tari tradisional dan pembacaan puisi oleh Duta Bahasa Jawa Tengah.



"Kegiatan ini merupakan aksi nyata jaringan hotel Artotel Group yang mendukung prinsip Environment, Social, and Good Governance dalam setiap kegiatan operasional di jaringan hotelnya," jelas Yulia Maria, Director of Marketing Communication Artotel Group.



Lebih lanjut, Yulia berharap agar kegiatan itu dapat menginspirasi dan mendorong para tamu yang hadir untuk lebih peduli pada isu lingkungan.



"Kami berharap agar kegiatan ini tidak hanya seremonial belaka, tapi juga dapat diterapkan dalam keseharian dan kesadaran masyarakat tentang penghematan energi diharapkan dapat meningkat," kata Sales Manager Artotel Gajahmada Semarang, Wahyu Pramudito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News