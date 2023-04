H-1 Lebaran, Arus Lalin via Tol di Jateng Mulai Lengang

Bisnis.com, SEMARANG - Arus lalu lintas jalan Tol Trans Jawa di wilayah Jawa Tengah terpantau lancar pada H-1 Lebaran. Pada kanal pemantauan CCTV yang disediakan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Jumat (21/4/2023) siang, tak terlihat titik kemacetan di ruas-ruas tol di Jawa Tengah.



Arus lalu lintas dari arah Jakarta terpantau masih jauh lebih banyak ketimbang arus sebaliknya. Namun demikian, kendaraan masih leluasa untuk melintas. Kondisi tersebut terjadi pada ruas Tol Semarang ABC, Semarang-Batang, maupun Semarang-Solo.



Berdasarkan laporan pemantauan arus mudik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa tengah, arus lalu lintas di simpang exit tol Krapyak relatif lancar. Adapun, untuk beberapa ruas jalan arteri di Kota Semarang, kondisi lalu lintas tidak jauh berbeda.



Sebelumnya, pada Kamis (20/4/2023) malam, tumpukan kendaraan sempat terjadi di jalur arteri sekitar Gerbang Tol Bawen, Kabupaten Semarang. Kemacetan disebabkan banyaknya kendaraan yang melewati persimpangan baik yang mengarah ke Kabupaten Magelang maupun Kota Salatiga.



Kepadatan lalu lintas di jalur arteri Kota Semarang juga sempat terjadi pada Rabu (19/4/2023) malam. Pemberlakukan sistem one way pada jalan Tol Trans Jawa mengakibatkan pengguna kendaraan roda empat tumpah ruah di jalan-jalan utama kawasan Semarang atas.



Sistem one way itu terpaksa diberlakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang juga terjadi dari arah Jakarta.

"Terjadi kepadatan sampai 4.516 kendaraan per jam. Naik lebih dari 2 kali lipat dari situasi normal. Normalnya, arus yang lewat di gate Tol Kalikangkung hanya berkisar 1.700 kendaraan," jelas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat ditemui wartawan pada Rabu (19/4/2023).



Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat menyampaikan bahwa rest area, gerbang tol, serta pasar tumpah menjadi titik-titik rawan kemacetan pada musim mudik 2023 ini. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari Ganjar mengimbau jajaran petugas serta aparat terkait buat mewaspadai tumpukan kendaraan di titik rawan itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News