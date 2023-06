Nikmati Semarak Hiburan Sepanjang Bulan Juni di Rooms Inc Semarang

Bisnis.com, SEMARANG — Sepanjang bulan Juni 2023, Rooms Inc Semarang menggelar sejumlah acara hiburan yang dapat dinikmati oleh warga Semarang maupun para tamu yang berkunjung.

Setiap Jumat, diselenggarakan Unplunged Friday di area Outdoor Lounge Lawang Sewu. Acara untuk menyambut akhir pekan ini menghadirkan Alfabeta Ent mulai pukul 19.00-22.00 WIB.

Selanjutnya, pada Sabtu, ada acara Nongkrong Ria Sabtu Malam bersama Dani and Friends dan Sidekick Band mulai pukul 19.00 hingga tengah malam.

Spesial pada 24 Juni 2023, diselenggarakan event Summer Out Loud yang akan menemani dari sore hari hingga malam dari DJ performance Rocking Rush dan Romantico.

Semarak acara di Rooms Inc Semarang tidak berhenti hanya di akhir pekan. Setiap Senin, hotel yang berlokasi di Jalan Pemuda Semarang tersebut juga menawarkan suguhan hiburan live music bersama Brahmstein. Para tamu dapat menikmati musik sambil menikmati suasana malam Kota Semarang dengan pemandangan city lights.

Meet N Eat Resto and Spacebar Rooms Inc Semarang juga menawarkan promo spesial berupa promo makanan dengan harga mulai Rp20.000.

“Kami berharap Rooms Inc Semarang dan Meet N Eat Resto and Spacebar dapat menjadi salah satu tempat alternatif menghabiskan akhir pekan di tengah kota Semarang dengan sajian hiburan yang berkualitas,” ujar Serly Tamoly, Event Manager Rooms Inc Semarang.

Informasi dan pemesanan terkait promo atau kegiatan di Rooms Inc Semarang dapat dilakukan melalui telepon ke (024) 8600 1200 atau Whatsapp di 0888 0869 1200. Kegiatan promosi lainnya juga dapat dilihat di halaman resmi media sosial Rooms Inc Semarang dan Meet n’ Eat yaitu Instagram di @roomsinc.semarang dan @meetneat.semarang.

