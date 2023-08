Grand Candi Hotel Ajak Masyarakat Bersihkan Pantai Mangunharjo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Grand Candi Hotel Semarang menyelenggarakan aksi sosial pembersihan pantai dan penanaman mangrove di Pantai Mangunharjo dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-78. Dalam kesempatan tersebut, total sampah yang terkumpul mencapai 2,2 ton.

Dalam acara yang digelar pada Minggu, 20 Agustus 2023 tersebut, Grand Candi Hotel berkolaborasi dengan komunintas sosoal Backind. Kegiatan itu diikuti oleh 80 orang, yang dibagi menjadi 5 kelompok.

Acara dibuka dengan senam ringan untuk pemanasan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi singkat mengenai cara pembersihan pesisir pantai dengan konsep adventure. Pengumpulan sampah dikategorikan menjadi 2 yaitu sampah plastik dan nonplastik yang dilakukan disepanjang pesisir Pantai Mangunharjo, Semarang.

Public Relations Grand Candi Hotel Semarang, Immanuel Teja Kumala, mengapresiasi semangat para peserta dalam acara ini. Dalam durasi yang cukup singkat yakni sekitar 45-60 menit, terkumpul 2,2 ton sampah.

“Sampah yang terkumpul yaitu 1,5 ton sampah plastik, serta 700 kg sampah nonplastik, sehingga total sampah terkumpul yang telah kami salurkan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup yaitu 2,2 ton sampah,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (21/8/2023).

Setelah pantai dibersihkan, acara dilanjutkan dengan penanaman mangrove. Ada 100 bibit mangrove yang telah disediakan oleh Kelurahan Mangunharjo untuk dibantu tanam oleh partisipan. Penanaman mangrove ini dilakukan sebagai upaya untuk penghijauan serta mencegah abrasi Pantai Mangunharjo.

Teja menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Grand Candi Hotel untuk mencintai tanah air. Selain itu, aksi ini merupakan implementasi dari 17 Sustainable Development Goals.

“Kegiatan beach clean up dan penanaman mangrove dapat mewujudkan point ke 13 yaitu climate action, point 14 yaitu life below water, serta point 15 yaitu life on land. Kegiatan bersih pantai meningkatkan kesadaran untuk mengurangi pemakaian kemasan sekali pakai untuk menjaga lingkungan sehingga kita dapat mengurangi krisis iklim, kita juga menjaga kebersihan laut untuk menghindarkan ekosistem laut serta pantai dari sampah,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Vice Direcotr Backind, Osadhani Rahma Pemila. Ia berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berjalan dan inisiasi positif dari Grand Candi Hotel ini bisa menjadi contoh bagi pelaku bisnis lainnya.

“Sebagai komunitas yang bergerak di isu lingkungan, kami merasa terhormat dan sangat terbantu karena Grand Candi Hotel secara inisiatif mengajak Backind berkolaborasi dan bersedia mendukung penuh kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan yang kami jalankan,” tambahnya.

