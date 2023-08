Produsen Kopi Kapal Api Dirikan Fasilitas Produksi di Semarang, Intip Strategi Penuhi Bahan Baku

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, Semarang - PT Santos Jaya Abadi, perusahaan dengan merek dagang kopi Kapal Api, bakal melakukan pendampingan kepada petani-petani kopi di Kabupaten Temanggung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang kian tahun makin sulit dipenuhi dari dalam negeri.

"Produktivitas kopi di Indonesia per hektare itu sekitar 500-600 kg. Itu sangat kecil sekali, dibanding Vietnam per hektarenya bisa 3 ton. Beberapa yang kami edukasi di Sumatra sudah bisa 2 ton per hektare," kata Salim Hadrian Wijaya, Managing Director PT Santos Jaya Abadi, Senin (28/8/2023) di Kota Semarang.

Sebagai informasi, PT Santos Jaya Abadi baru saja meresmikan fasilitas produksi anyar yang berlokasi di Kota Semarang. Berdiri di atas lahan seluas 20 hektare, pabrik anyar itu membutuhkan bahan baku sekitar 50 ton per hari.

"Kami sudah banyak ambil dari kopi Temanggung sebetulnya. Dia paling bagus dan paling besar hasilnya. Kami akan coba buat percontohan, mugkin kami akan ambil 5-10 hektare. Sebagian untuk proses dan sebagian untuk collect produk di sekitar Temanggung," jelas Salim saat ditemui wartawan.

Salim menyebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas kopi di Tanah Air. Mulai jarangnya pemupukan, proses pemetikan massal atau rempesan yang tidak dilakukan petani, hingga penyiangan tanaman yang masih jarang dipraktikan. "Kami sebetulnya ingin bergabung dengan pemerintah untuk mengedukasi itu. Kalau kami sendiri yang bergerak itu tidak mungkin, karena terlalu besar effort-nya," jelasnya.

Soedomo Mergonoto, Direktur Utama PT Santors Jaya Abadi mengungkapkan bahwa proses edukasi tersebut menjadi penting tak hanya buat meningkatkan produktivitas tapi juga harga jual kopi di tingkat petani. Soedomo menyebut, petani mesti diajarkan cara budidaya dan pengolahan yang sesuai standar untuk menjaga kualitas kopi yang dihasilkan.

"Untuk pengelolaan kopi mulai tanam sampai processing supaya tidak salah. Pemetikan kopi harus matang, yang merah baru dipetik. Jangan ada kopi hijau yang dipetik. Kalau kopi mentah jadinya pahit, tidak bisa keluar aromanya yang bagus," jelas Soedomo.

PT Santos Jaya Abadi sendiri telah melakukan pembinaan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Soedomo menyebut, pembinaan yang dilakukan di Jawa Barat hingga Toraja telah memperlihatkan hasil yang positif. "Sebentar lagi kami akan ke Jawa Tengah. Kami akan membantu petani supaya kopi yang dijual ini harganya bisa lebih bagus," jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini PT Santos Jaya Abadi mesti mendatangkan kopi impor dari Vietnam dan Brazil. Langkah tersebut terpaksa dilakukan buat memenuhi standar kualitas yang dipatok perusahaan. Selain itu, fenomena cuaca El Nino juga diklaim mengurangi pasokan bahan baku dari dalam negeri sebesar 30-40 persen.

