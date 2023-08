Rooms Inc Semarang Sambut Hari Jadi Keenam

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Menyambut perayaan ulang tahun keenam pada 9 September 2023, Rooms Inc Hotel Semarang menyelenggarakan sejumlah rangkaian kegiatan yang diberi tajuk ”The Next Chapter”.

The Next Chapter merujuk pada arti perubahan, yang diterjemahkan menjadi New Shade, New Sight dan New Scents.

New Shade dalam artian dibukanya beberapa tempat baru seperti meeting room, restoran, dan outdoor lounge. New Sight diejawantahkan menjadi ambience dan vibes baru yang terlihat dari penyelenggaraan sejumlah social event dan live music yang hadir setiap hari Jumat, Sabtu dan Senin.

New Scents artinya Room Inc Hotel Semarang menghadirkan restoran dan menu-menu baru yang lebih bervariasi, dengan rasa lezat dan tetap otentik. Aneka hidangan Nusantara, Western maupun Korea tersedia di Meet n’ Eat Resto & Spacebar.

Menuju ke hari H perayaan hari jadi Rooms Inc Hotel Semarang, ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan, dimulai dengan acara Karaoke Night pada Sabtu, 26 Agustus 2023, yang dimeriahkan oleh penampilan band dan DJ. Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB ini mematok tiket acara dengan harga Rp75.000 yang sudah termasuk 1 botol bir.

Selain itu Rooms Inc Semarang juga melakukan aksi sosial dengan menyelenggarakan kegiatan CSR berupa kunjungan ke panti asuhan pada 25 Agustus 2023.

Di samping itu, selama bulan September Rooms Inc Hotel Semarang menawarkan promo kamar seharga Rp 600.000 net/malam yang sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang, makan siang dan makan malam untuk 1 orang.

Puncak acara perayaan Rooms Inc Semarang akan diselenggarakan pada 9 September 2023. Acara puncak perayaan ini diisi oleh beberapa talent yang cukup terkenal di Kota Semarang, mulai dari Brahmstein Band, DJ Romantico, DJ Alvin & Al. Acara akan dimulai pada pukul 19.00 hingga selesai.

Kusnadi, General Manager Rooms Inc Hotel Semarang, berharap rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka perayaan ulang tahun tersebut dapat dinikmati oleh para tamu.

”Kami berharap Rooms Inc Semarang akan tetap menjadi hotel pilihan bagi para anak anak muda yang berkunjung ke Semarang atau menjadi tempat pilihan anak anak muda Semarang untuk berkumpul dan berkarya,” ujarnya dalam siaran pers.

Informasi dan pemesanan terkait promo atau kegiatan di Rooms Inc Semarang dapat dilakukan melalui telepon ke (024) 8600 1200 atau Whatsapp di 0888 0860 1200. Kegiatan promosi lainnya juga dapat dilihat di halaman resmi media sosial Rooms Inc yaitu Instagram di @roomsinc.semarang dan Facebook Fanpage di Rooms Inc Hotel.

