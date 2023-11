Kotta GO Yogyakarta Rilis Promo Pancake dan Siapkan Kamar Baru Jelang Tahun Baru

Menyambut tahun baru 2024, Kotta GO Hotel Yogyakarta menyiapkan tipe kamar baru yang akan diluncurkan pada awal tahun depan.

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta GO Hotel Yogyakarta memperkenalkan promo baru kepada para tamu yang menginap sepanjang November 2023. Promo “Customize Your Own Pancake” menawarkan pengalaman untuk menghias pancake yang kemudian bisa dinikmati bersama teman ataupun keluarga.

Rivan, Marketing Communication Kotta GO Hotel Yogyakarta, mengatakan bahwa promo pancake yang dipersonalisasi ini merupakan alternatif baru untuk menyambut kedatangan para tamu hotel yang disapa dengan sebutan Kottalites.

“Peluncuran promo pancake ini bertujuan memberikan pengalaman kreatif kepada Kottalites yang menginingkan cara baru untuk menyambut kedatangan tamu, menggantikan metode konvensional penyambutan dengan menggunakan welcome card,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (16/11/2023).

Sementara itu, menyambut tahun baru 2024, Kotta GO Hotel Yogyakarta menyiapkan tipe kamar baru yang akan diluncurkan pada awal tahun depan. Tipe kamar baru tersebut akan menawarkan fasilitas yang memadai guna mendukung pengalaman liburan yang mengesankan di Yogyakarta.

Selain itu, terdapat pula promo Room Service dan Happy Hour mulai pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB. Kottalites yang menginap di Kotta GO dengan memesan menu apapun dari Piyama Café akan mendapatkan gratis es teh.

