Stronger Than Ever, Aston Inn Pandanaran Rayakan HUT ke-6

Bisnis.com, SEMARANG — Hotel Aston Inn Pandanaran Semarang merayakan hari ulang tahun ke-6 pada 7 Desember 2023. Tema yang dipilih untuk perayaan HUT tahun ini adalah “Stronger Than Ever”.

Aston Inn Pandanaran Semarang menyelenggarakan acara syukuran ulang tahun tersebut di Alden meeting room. Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya para owner yakni Djoko Wahyudi beserta istri serta Agus Setiawan.

Hadir pula jajaran Head of Departement Aston Inn Pandanaran Semarang yakni General Manager Ibnoe Ichwan Chambali, Executive Assistant Manager Yuliani Krisharyati, Human Resources Manager Sriwulan Indah, Chief Engineering Domas Prabu, Executive Chef Ganjar Trisaputra, Banquet dan Restaurant Manager Oni Muchlisin Putra, dan perwakilan sister hotel Quest Simpang Lima Semarang yang diwakili oleh General Manager Yohanes Argowardono berserta HOD.

Acara perayaan dimulai tepat pukul 11:30 WIB dengan sambutan dari General Manager Aston Inn Pandanaran Semarang Ibnoe Ichwan Chambali, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Djoko Wahyudi, dan ditutup oleh Petrus Agus Setiawan.

Acara dilanjutkan dengan bersulang bersama, tiup lilin dan pemotongan tumpeng oleh Ibu Djoko Wahyudi serta pemberian apresiasi oleh manajemen kepada karyawan dengan memberikan Best Employee kepada Regita Eka Susanti dari Departemen Food & Beverage Service dan Best Supervisor Frans Wahyudi dari departemen Accounting.

Marketing Communication Aston Inn Pandanaran Semarang Krisdiar Porandito mengatakan bahwa tema “Stronger Than Ever”merefleksikan perjalanan 6 tahun Aston Inn Pandanaran Semarang yang telah banyak menorehkan beragam prestasi selama tahun 2023 ini.

Pada awal tahun, Executive Assistant Manager Aston Inn Pandanaran Yuliani Krisharyati mendapatkan penghargaan sebagai The Best Sales Leader dalam ajang tahunan Archipelago Sales Marketing Commercial Summit 2023.

Torehan prestasi selanjutnya adalah Manager Restaurant and Banquet Aston Inn Pandanaran Semarang Oni Almuchlisun Putra memenangi penghargaan sebagai juara ketiga dalam ajang Archipelago Black Box Battle kategori Beverage.

Penghargaan yang ketiga diraih oleh Teofilus Assistant IT Manager sebagai The Brighest Idea dalam ajang 9th Annual IT Conference Archipelago yang berlangsung di Serang, Banten pada bulan oktober lalu.

“Kami sangat bersyukur bahwa Aston Inn Pandanaran Semarang dapat melalui beragam rintangan sehingga dapat mencapai usia yang ke-6 saat ini dengan beragam pencapain yang diraih merupakan hasil kerja keras semua karyawan untuk menjadikan kami lebih kuat dari sebelumnya sesuai dengan tema kami Stronger Than Ever,” ujar Krisdiar dalam siaran pers, Jumat (8/12/2023).

