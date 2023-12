Ramaikan Nataru, Louis Kienne Simpang Lima Tawarkan Paket Menginap dan Makan Malam

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Perayaan tahun baru di Kota Semarang bakal semakin meriah. Louis Kienne Hotel Simpang Lima Semarang, hotel yang berlokasi di kawasan Simpang Lima, telah menyiapkan berbagai promo kamar dan restoran untuk bisa dinikmati bersama keluarga, sahabat, dan kolega bisnis di momen yang spesial tersebut.

Menawarkan pemandangan tertinggi di pusat kota, Louis Kienne Hotel Simpang Lima Semarang menawarkan promo bertajuk 'Wonderful Escape' dengan harga Rp288.000 untuk dewasa dan Rp148.000 untuk anak usia di bawah 12 tahun. Dengan promo tersebut, tamu yang datang bisa menikmati malam pergantian tahun dengan BBQ Dinner All You Can Eat.

Louis Kienne Hotel Simpang Lima Semarang juga menawarkan promo bundling dengan harga Rp2,5 juta. Dengan paket tersebut, para tamu bisa menginap selama satu malam sembari menikmati BBQ Dinner dan sarapan untuk dua orang.

Tentunya, perayaan tahun baru tersebut bakal dilengkapi dengan pertunjukan live music dan aneka doorprize untuk memeriahkan momen spesial tersebut. Adapun promo Wonderful Escape tersebut berlaku di tanggal 31 Desember 2023.

Untuk informasi lebih lanjut bisa dilakukan dengan menghubungi nomor WhatsApp +62819-0104-3111 atau akun media sosial Instagram @lk.simpanglima.

