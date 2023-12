Rooms Inc Semarang Siap Gelar Pesta Tahun Baru 2024

New Year Eve kali ini akan didekorasi dengan hiasan yang sangat colorfull dengan warna-warna neon. Mulai dari gate hingga area lobby Rooms Inc Semarang.

Bisnis.com, SEMARANG – Rooms Inc Semarang siap menggelar pesta perayaan Tahun Baru 2024 yang bertajuk “World Wide Wanderlust” pada 31 Desember 2023. Pesta itu bakal dimulai pukul 19.00 WIB dan dimeriahkan dengan aneka dekorasi dan rangkaian acara.

“New Year Eve kali ini akan didekorasi dengan hiasan yang sangat colorfull dengan warna-warna neon. Mulai dari gate hingga dekorasi di area lobby Rooms Inc Semarang,” jelas Kusnadi, General Manager Rooms Inc Semarang, Rabu (27/12/2023).

Untuk memeriahkan momen tahun baru tersebut, Rooms Inc Semarang juga telah menyiapkan paket speial untuk para tamu yang menginap. Ada paket bertajuk “Tahun Baru di Supermoon” lengkap dengan makan malam diiringi pertunjukan musik akustik, perkusi, juga dancer.

“Untuk harga tahun baru, tahun ini mulai dari Rp1.100.000 saja. Selain menginap dan mendapatkan breakfast, akan ada juga tambahan dinner untuk 2 orang, discount voucher menginap senilai Rp250.000 yang bisa digunakan kapan saja, juga akan mendapatkan voucher FnB senilai Rp200.000,” jelas Kusnadi dalam siaran persnya.

Rooms Inc Semarang juga telah menyiapkan acara After Party mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai. Acara tersebut bakal dimeriahkan oleh DJ, Dancer, juga live band. Acara tersebut dapat dinikmati langsung oleh tamu yang menginap secara gratis, tanpa perlu membayar lagi.

Kusnadi melanjutkan, pada tahun ini Rooms Inc Semarang juga memeriahkan momen tahun baru dengan acara yang unik. “Yaitu lomba konten TikTok, yang berhadiah menginap di Rooms Inc Semarang pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus all akses. Mulai breakfast, dinner, dan juga after party. Rooms Inc Semarang akan mengambil 2 pemenang untuk lomba konten ini,” jelasnya.

Untuk mengikuti lomba tersebut, peserta wajib untuk mengikuti akun TikTok @meetneat.semarang, akun Instagram @roomsinc.semarang dan @meetneat.semarang, lalu dilanjutkan menandai atau tag konten ke akun TikTok @meetneat.semarang dengan batas upload pada 26 Desember 2023. Pengumuman pemenang bakal dilakukan di dua akun tersebut.

Untuk informasi dan pemesanan terkait promo atau kegiatan diatas dapat menghubungi ke (024) 8600 1200 atau melalui Whatsapp di 0888 0869 1200. Kegiatan promosi lainnya juga dapat dilihat di halaman resmi media sosial Meet n’ Eat yaitu Instagram di @meetneat.semarang.

